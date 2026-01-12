Altra girandola di gol, la Supercoppa spagnola è ancora del Barcellona! Disastro Manchester United anche in FA Cup, il primo pareggio in campionato dell’Inter è con il Napoli

Tempo di lettura 2 minuti

A Gedda trionfano nuovamente i blaugrana con il risultato finale di 3-2, dopo l’esonero di Amorim perdono ancora i red devils stavolta in coppa contro il Brighton mentre dopo 19 gare i nerazzurri muovono la casella dei pari

Altra finale spettacolare quella di Supercoppa spagnola tra Barcellona e Real Madrid. Ad avere la meglio è ancora la squadra di Flick. Blaugrana che al cielo dello stadio Città dello sport Re Abd Allah di Gedda alzano il loro trofeo numero 16. Allungo nell’albo d’oro proprio sui blancos fermi a 13. La gara presenta un finale di primo tempo scoppiettante con il vantaggio di Raphinha al 36’ ma sono i minuti di recupero a sbalordire. Dopo il minuto 45 prima il pareggio di Vinicius Junior poi il nuovo vantaggio di Lewandowski e ancora il Real con Gonzalo Garcia che impatta sul 2-2. Decisivo nella ripresa ancora Raphinha che al 73’ trova la rete del definitivo 3-2 con un tiro deviato. Nel finale rosso a de Jong.

Cambiamo nazione spostandoci in Inghilterra. Il malessere dei tifosi del Manchester United non si ferma più. Con Darren Fletcher in panchina, sostituto ad interim dopo l’esonero di Amorim, i diavoli rossi vengono eliminati anche dalla FA Cup per mano del Brighton nel terzo turno. All’Old Trafford finisce 2-1 per gli ospiti che gettano ancora di più nello sconforto l’ambiente. Reti di Gruda e dell’ex Welbeck. Accorcia Sesko ma non basta. United che finisce in dieci per l’espulsione di Lacey. Per traghettare la squadra ora il favorito è Carrick.

Welbeck incontenibile all’Old Trafford – Fonte fotmob.com

Infine big match ieri a San Siro tra Inter e Napoli vero e proprio scontro diretto scudetto. Finisce 2-2 ed è un risultato che fa molta notizia perché dopo 19 gare si tratta del primo pareggio in campionato per l’Inter. Fino ad ora la squadra di Chivu aveva solamente vinto o perso, anche in Champions League il trend è lo stesso, mentre in Supercoppa italiana pari con il Bologna. La gara poi è stata vinta dai rossoblu ai calci di rigore. Per quanto riguarda la serie A in vetta dunque non cambia nulla visto il contemporaneo pareggio del Milan. Turno favorevole per la Roma e, se vincerà stasera con la Cremonese, per la Juventus.

McTominay riprende due volte l’Inter – Fonte calcionapoli24.it

Glauco Dusso