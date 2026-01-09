La Supercoppa di Francia è del PSG che batte il Marsiglia ai rigori. Frattesi conteso da Galatasaray e Nottingham Forest. La Juventus studia una nuova offerta al Liverpool per Chiesa

Tempo di lettura 2 minuti

2-2 nei tempi regolamentari e 4-1 dcr e la super squadra parigina porta a casa l’ennesimo trofeo che, va detto, ha dovuto sudarsi fino alla fine e onore all’avversario che sfiora il colpaccio. Il centrocampista nerazzurro potrebbe lasciare Milano, ma solo per l’offerta giusta. I bianconeri non vogliono mollare la presa, con la ferma volontà di riportare il figliol prodigo a Torino

Al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait City, è andato in scena un ‘dramma’ sportivo in una partita tirata sino all’ultimo secondo con tanto di ribaltamento del risultato e pareggio del PSG arrivato al 95′. ‘Dramma’ sportivo perché il Marsiglia di De Zerbi aveva le mani sul trofeo e se lo è visto sfuggire, all’ultimo istante, per l’ingenuità di cercare sempre il gioco, quando magari bisognava buttare la palla lontano. Vantaggio parigino di Dembélé al 13′, pareggio di Greenwood su calcio di rigore al 76′ e vantaggio marsigliese su autorete di Pacho all’87’ e, come detto, pareggio finale del PSG con Goncalo Ramos al 95′. Le tantissime occasioni hanno portato quindi ad un pari al termine dei tempi regolamentari, un 2-2 comunque molto emozionante. Il terno al lotto dei calci di rigore ha consegnato la vittoria del Trophéé des Champions, la Supercoppa francese, la numero 14, ai super titolati parigini del tecnico Luis Enrique. Rigore decisivo trasformato da Doue.

Davide Frattesi, a causa del suo poco impiego, non è felice in nerazzurro

L’Inter non vuole cedere Davide Frattesi per meno di 35 milioni di euro ed il centrocampista sembra essere attualmente conteso dal Galatasaray e dal Nottingham Forest. L’indisponibilità nell’ultima gara contro il Parma e quella relativa alla prossima gara contro il Napoli, fanno ben intendere tutta la volontà di lasciar partire Frattesi che però sembra preferire la Juventus, probabilmente per restare in Italia e giocarsi al meglio le carte per la Nazionale.

A Torino si vuole fare di tutto per riportare in bianconero Federico Chiesa e si è al lavoro per studiare la formula giusta che possa smuovere il Liverpool dalla sua posizione che vede il club inglese fermamente convinto di cedere l’ala italiana soltanto a titolo definitivo. Il tentativo potrebbe essere quello di un’offerta di prestito con diritto di riscatto che però divenga obbligo a determinate condizioni e queste ultime, appunto, potrebbero tutelare entrambe le parti.

