Incredibile in FA Cup, Liverpool eliminato dal Plymouth

Figuraccia dei reds che ai sedicesimi di finale escono contro l’ultima in classifica della Championship

Si chiama Plymouth Argyle la squadra del giorno in Inghilterra. Ieri la compagine guidata da Miron Muslic l’ha fatta grossa. In ultima posizione nel proprio campionato, la Championship inglese, ha eliminato la capolista in Premier League, il Liverpool. Arne Slot esagera forse con il turnover e in un match stregato ne esce sconfitto 1-0 perdendo l’accesso agli ottavi di finale. Basta un rigore di Hardie ai biancoverdi per uscire vittoriosi dal campo di gioco e segnare per sempre sul calendario la giornata di ieri. Liverpool che sta dominando sia in campionato che in Champions League ma che comunque deve leccarsi le ferite per un risultato che ha del clamoroso. Tra le eliminate eccellenti di questo turno anche il Chelsea e il Tottenham che hanno però consegnato le armi contro squadre di Premier League.

Glauco Dusso