L’Inter a Udine per non fermare la marcia, ai bianconeri servono punti salvezza

Tempo di lettura 1 minuto

Questa sera al Bluenergy Stadium si chiude la 31ma giornata in serie A, Simone Inzaghi vuole blindare lo scudetto, Cioffi vuole togliersi dalle sabbie mobili

Mancano otto partite all’Inter verso la vittoria finale. Stasera la prima sfida che non bisogna sottovalutare. I nerazzurri affrontano l’Udinese in Friuli, un campo non facile contro una squadra assetata di punti salvezza. Nelle altre gare della giornata, infatti, solo l’Empoli e il Cagliari hanno vinto, sarebbe importante per i bianconeri prendere qualche punto. Contro la prima della classe non sarà facile ma ricordiamo che i ragazzi di Cioffi hanno vinto quattro partite con vittime illustri: Milan, Bologna, Juventus e Lazio. Per quanto riguarda le formazioni Inzaghi perde Bastoni oltre a de Vrij in difesa. Probabile l’impiego di Carlos Augusto ma rimane viva la pista Bisseck. Per il resto la squadra sarà la stessa che ha sfidato l’Empoli con il rientro di Sommer in porta. L’Udinese dovrà fare a meno di Lucca squalificato, rebus in attacco. Si candida Success ma potrebbe anche vedersi un reparto avanzato senza prime punte di ruolo. Il resto sempre gli stessi, col solito ballottaggio tra Samardzic e Payero.

Glauco Dusso