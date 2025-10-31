L’Inter a gennaio pensa alla difesa, Pedro annuncia l’addio alla Lazio, la Roma perde Ferguson

Tempo di lettura 2 minuti

Le squadre iniziano a pensare alla campagna acquisti invernale mentre lo spagnolo di Sarri si sbilancia davanti ai microfoni, non c’è pace per l’attacco giallorosso

Nonostante le competizioni calcistiche siano entrate nel vivo, i club hanno sempre un occhio sul mercato. Tra questi l’Inter che starebbe già riflettendo sulle mosse da compiere nelle trattative invernali. I fari sono puntati sulla difesa visto che per l’estate prossima potrebbero esserci addii illustri. Detto dell’ottima prova di Bisseck da centrale nella difesa a tre gli osservatori nerazzurri sono comunque a lavoro per acquisire un difensore. Il più appetitoso in questo frangente sembra essere Guehi del Crystal Palace, visto che ha il contratto in scadenza a giugno. L’Inter vuole anticipare le altre con un’operazione già a gennaio. Gli altri nomi possibili sono Upamecano del Bayern, Gila della Lazio e financhè la sorpresa Muharemovic che sta impressionando col Sassuolo di Grosso, oppure Ordonez del Bruges. Carne al fuoco tanta, risposte ancora poche.

Marc Guehi obiettivo dell’Inter – Fonte fourfourtwo.com

Nel frattempo oltre ai possibili acquisti c’è chi invece annuncia i saluti, si tratta di Pedro. Dopo la gara con il Pisa la Lazio incassa le parole dell’attaccante spagnolo il quale conferma che a fine stagione andrà via dalla Capitale. La sua classe e la sua esperienza stanno dando tanto alla causa biancoceleste ed ora, in una stagione difficile per tutti, vuole lasciare un bel ricordo in tutto l’ambiente Lazio. Una notizia che intristirà sicuramente i tifosi laziali che hanno ancora negli occhi le prodezze degli ultimi anni.

Infine dall’altra sponda del Tevere ci si gode il primo posto ma permane un problema attacco. La fortuna non assiste le punte giallorosse visto che in Roma-Parma si è fatto male Evan Ferguson. Per l’irlandese distorsione alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. Per lui uno stop di almeno due settimane e si rivedrà in campo sicuramente dopo la terza sosta per le nazionali. Peso dell’attacco dunque che cadrà o su Dovbyk o su Dybala falso nove. Nonostante queste difficoltà realizzative la Roma di Gasperini continua a vincere e si trova in testa. Il pensiero generale è su cosa potrebbe fare risolvendo questi problemi.

Ferguson si fa male col Parma – Fonte romatoday.it

Glauco Dusso