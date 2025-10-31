Perché Federico Bonazzoli può sperare in una chiamata da Gattuso

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante della Cremonese ha già segnato quattro gol nelle prime nove di campionato. La Nazionale non è un miraggio

Federico Bonazzoli può adesso sognare la convocazione in Nazionale? No, non è una provocazione, ma un’ipotesi che magari potrebbe essere caldeggiata anche dal CT Rino Gattuso. L’attaccante classe 1997 della Cremonese ha avuto un inizio di stagione molto positivo: per lui 4 gol nelle prime nove giornate di campionato al pari di gente come De Bruyne, Anguissa, Pulisic e Paz. Insomma, non gli ultimi scappati di casa. Quattro reti di pregevole fattura, soprattutto la prima contro il Milan al Meazza e la penultima a Marassi contro il Genoa: una in semirovesciata e l’altra in rovesciata, la specialità della casa. Bonazzoli ha colpi da grande giocatore e con Davide Nicola sta finalmente trovando continuità.

L’avvio positivo di Bonazzoli in Serie A è in linea con quello che sta facendo l’intera Cremonese in queste prime nove giornate. I grigiorossi sono ottavi in classifica a quota 14 punti, a meno uno dalla Juventus e domani ci sarà appunto lo scontro ravvicinato tra l’ottava e la settima della graduatoria. Sfida resa ancor più affascinante, in quanto si tratta anche della prima uscita di Luciano Spalletti da allenatore della Vecchia Signora.

L’ex Inter Bonazzoli, a segno anche nell’unica sconfitta della Cremonese (4-1 contro i nerazzurri a San Siro), può veramente sognare una chiamata da parte di Gattuso. D’altronde, da qui a marzo (data dei playoff Mondiale), Gattuso dovrà iniziare a sperimentare nuove soluzioni e Bonazzoli, se dovesse continuare su questa strada, potrebbe diventare una pedina interessante. La qualità, l’estro e la fantasia non sono mai mancate al ragazzo di Manerbio, provincia di Brescia, ma la regolarità sì. Nicola, in questo, può aiutare parecchio. Di sicuro, Gattuso un’occhiatina gliela sta dando.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw