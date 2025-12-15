L’Estudiantes vince il Clausura argentino! La Lazio lo ha rifatto, vince ancora in 9 nel 2025, per il Milan neopromosse indigeste

Tempo di lettura 2 minuti

La squadra di Juan Sebastian Veron batte ai rigori il Racing di Avellaneda nella finalissima, i biancocelesti compiono un’altra impresa nell’anno solare mentre i rossoneri perdono altri punti in casa contro le squadre arrivate dalla B

Ci sono voluti 15 anni ma l’Estudiantes di La Plata torna a vincere il campionato argentino, questa volta quello di Clausura. La finale si è giocata all’Estadio Unico Madre de Ciudades a Santiago del Estero. Avversario il Racing di Avellaneda che ha come presidente Diego Milito, il quale ha sfidato l’amico Veron alla presidenza dall’altra parte. Il match, non entusiasmante, si è animato dall’ 80′ in poi. Vantaggio del Racing con Adrian Martinez al minuto 81. A un soffio dalla fine ecco il pareggio di Carrillo nei minuti di recupero. I supplementari non modificano l’1-1. Ai rigori grande protagonista l’estremo dell’Estudiantes, quel Fernando Muslera che abbiamo visto anche nella Lazio. Vince il club di Veron per 5-4 e delirio sugli spalti. Si tratta del settimo titolo per l’Estudiantes che non vinceva dal torneo di Apertura del 2010.

Sabato pomeriggio grande vittoria della Lazio in quel di Parma. Il risultato assume ancora più valore perché ottenuto in 9 contro 11 dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic. Ci ha pensato Noslin, da poco entrato, a siglare la rete della vittoria. Un episodio non nuovo nel 2025 della Lazio. Europa League scorsa, andata degli ottavi di finale. Il 6 marzo, sempre in trasferta, contro il Viktoria Plzen era successa la stessa cosa. Cartellini rossi per Rovella e Gigot sull’1-1. Al 98’ Isaksen siglò la rete del successo.

Noslin l’uomo partita di Parma – Fonte sportface.it.

Infine il Milan che in casa perde ancora punti. La curiosità è che pareggiando ieri con il Sassuolo ha completato le sfide interne con le neopromosse senza vincere mai. Aveva vinto la Cremonese a San Siro alla prima giornata mentre il Pisa aveva strappato il 2-2 come del resto hanno fatto ieri i neroverdi. Una maledizione per i rossoneri di Allegri che si sono ben disimpegnati negli scontri diretti ma che invece stanno lasciando punti preziosi contro le cosiddette piccole. Imperdonabile poi farlo tra le mura amiche.

L’esultanza dei giocatori del Sassuolo a San Siro – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso