La Fiorentina riflette su Vanoli, a Mantova finisce l’era Possanzini, la Roma sfida il Como senza El Aynaoui che si aggrega al Marocco

Pessimo momento per la viola che dovrà decidere il futuro della sua panchina, in serie B cambia un’altra guida tecnica mentre stasera si chiude il 15mo turno con i giallorossi che ospitano la squadra di Fabregas

Peggio di così non può andare. La Fiorentina, che è stata battuta all’ultimo respiro anche dal Verona, sta vivendo uno dei momenti più negativi del suo recente passato. Zero vittorie in quindici giornate era una situazione impossibile anche solo da immaginare. Dopo il divorzio da Pioli ora si sta riflettendo anche su chi lo ha sostituito. Sono ore decisive infatti per il futuro di Paolo Vanoli. I rumors parlano anche di un possibile ritorno di Iachini anche se sotto contratto c’è ancora lo stesso Pioli. A stretto giro ci potrebbero essere novità in merito, l’ambiente Fiorentina è una polveriera, la disastrosa classifica non può di certo lasciare indifferente la dirigenza toscana.

Se un allenatore sta per saltare in A in serie B, invece, il tempo è scaduto. Siamo a Mantova e dopo stagioni felici è arrivato il momento della separazione tra Davide Possanzini e la società lombarda. Decisiva la terza sconfitta consecutiva, quella di Cesena. Alla guida del Mantova dal 2023 Possanzini ha riportato la squadra in B salvandola anche nella passata stagione. Il suo calcio innovativo è stato molto apprezzato, quest’anno, invece, qualcosa è andato storto e il club si trova in piena zona retrocessione. Al suo posto, quasi sicuramente, dovrebbe sedersi Francesco Modesto che la scorsa stagione ha concluso il suo percorso con l’Atalanta under 23.

Davide Possanzini non è riuscito a salvare la sua panchina – Fonte gianlucadimarzio.com

Stasera, infine, si conclude il turno numero 15 in serie A. In campo all’Olimpico scenderanno Roma e Como per una sfida interessante in piena zona Europa. I giallorossi dovranno fare a meno di El Aynaoui che ha dovuto raggiungere il ritiro del Marocco che esordirà domenica in Coppa d’Africa. La società capitolina ha provato a strappare la presenza del centrocampista per stasera ma con risultati negativi. Dal canto suo Fabregas vuole continuare a stupire e dopo la sonora sconfitta di San Siro è pronto a cimentarsi in un altro tempio del calcio italiano. Si prospetta un match combattuto. Da seguire la probabile sfida tutta argentina tra Paulo Dybala e Nico Paz.

El Aynaoui stasera non sarà presente – Fonte diretta.it

Glauco Dusso