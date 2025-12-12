Allegri allenatore del mese di novembre; Bremer pronto a tornare in campo; la juventus vuole Davide Frattesi

Tempo di lettura 2 minuti

Così come avvenuto a settembre, Max è stato insignito come “Coach of the Month”; il difensore brasiliano, dopo la panchina in Champions League, potrebbe rivedere il campo nella prossima gara contro il Bologna; il centrocampista nerazzurro potrebbe essere il grande colpo del mercato invernale e dare una scossa positiva alla stagione bianconera

Ci risiamo, Massimiliano Allegri, per la seconda volta in stagione, ha ricevuto, dalla Lega Serie A, il riconoscimento come miglior allenatore del mese. Il livornese sembra aver trovato il bandolo della matassa in casa rossonera e il suo Milan viaggia spedito in campionato, tanto da essere, seppur in condivisione con il Napoli, in testa alla classifica.

Luciano Spalletti, da quando ha preso le redini della compagine bianconera, non lo ha ancora potuto schierare e lo ha avuto a disposizione soltanto nell’ultima gara di Champions contro il Pafos, ma finalmente sembra essere giunto il momento di rivedere in campo il forte centrale brasiliano. Gleison Bremer, fuori a causa dell’ennesimo serio infortunio, potrebbe iniziare con uno spezzone contro il Bologna per poi tornare titolare dal primo minuto contro la Roma.

Sono cambiate molte cose nell’Inter, rispetto alla stagione scorsa, ma una cosa invece è rimasta inalterata e cioè il poco utilizzo di Frattesi. Davide è un centrocampista che tanto bene ha fatto anche in nazionale ed in particolare quando alla guida c’era Luciano Spalletti. Proprio questi due fattori, lo scarso minutaggio in nerazzurro e ritrovare Spalletti come tecnico, potrebbero far sì che il passaggio alla Juventus possa davvero avvenire nella finestra invernale del calciomercato.

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: legaseriea.it; goal.com; gazzetta.it