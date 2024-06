L’Espanyol promosso in Liga, ritorno immediato per la sesta volta nella sua storia

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra catalana vince nella doppia sfida con l’Oviedo e si prende la prima divisione spagnola dopo un solo anno

Nella stagione 24/25 l’Espanyol giocherà in Liga. È questo il verdetto dello spareggio promozione in seconda divisione giocato dai catalani contro l’Oviedo. All’andata successo di quest’ultimo per 1-0, nel ritorno, disputato ieri in casa dell’Espanyol, il ribaltone. Vittoria per 2-0 grazie alla doppietta di Javi Puado e Liga conquistata a un solo anno dalla retrocessione. Non è una novità questa per il club catalano. Le sei retrocessioni nella storia dell’Espanyol (61/62, 68/69, 88/89, 92/93, 19/20, 22/23) sono state seguite da altrettante promozioni immediate nella stagione successiva. Quest’anno si è ripetuta la stessa cosa. Niente da fare invece per l’Oviedo che dovrà rimandare ulteriormente il suo ritorno nella massima divisione spagnola. Gli asturiani mancano dall’annata 2000/01.

Glauco Dusso