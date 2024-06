Diario Euro 2024: Fullkrug salva la Germania e il primo posto nel girone, l’Ungheria beffa la Scozia

Tempo di lettura 4 minuti

Nella giornata di oggi in campo il gruppo B, quello dell’Italia, che sfiderà la Croazia, nell’altra partita la Spagna già qualificata se la vedrà con l’Albania, entrambi i match alle 21

Due partite divertenti, equilibrate e piene di colpi di scena, soprattutto nel finale. C’è stato tutto tranne che noia nelle due sfide domenicali che hanno inaugurato la terza giornata della fase a gironi di questo Europeo, delineando la classifica definitiva del gruppo A.

Partiamo dal match tra Scozia ed Ungheria, disputatosi a Stoccarda. Ad entrambe serviva vincere per sperare nel passaggio del turno come una delle quattro migliori terze, ma per gran parte della gara ha prevalso più la paura di perdere che la voglia di fare bottino pieno. Un primo tempo scorbutico, nervoso, con poche occasioni sia da una parte che dall’altra. Nella ripresa qualche emozione in più, ma anche un bruttissimo infortunio per Varga, colpito alla testa dal portiere scozzese Gunn in uscita. I compagni sono rimasti sotto choc per diversi minuti ed il centravanti magiaro è uscito in barella venendo portato d’urgenza in ospedale. Nell’ultimo quarto d’ora è aumentato il pressing della Scozia, che si è intensificato nel recupero, ma nell’ultimo dei dieci minuti di tempo addizionale ecco invece l’insperato ed inatteso vantaggio magiaro: il gol del decisivo 1-0 è del neo entrato Csoboth, al termine di un contropiede ben orchestrato. Scozzesi in ginocchio, esulta invece il CT italiano Marco Rossi, la sua Ungheria è ancora in gioco, anche se vista la pessima differenza reti l’approdo agli ottavi di finale resta molto difficile.

Nell’altra sfida del raggruppamento, andata in scena a Francoforte, Germania e Svizzera si giocavano il primo posto. Dopo le prime due giornate, i tedeschi arrivavano a questa partita nettamente favoriti, ma la Svizzera ha sfoderato una grandissima prestazione, sfiorando una vittoria storica. Nel primo tempo, inizio furioso della nazionale di Nagelsmann, che però ha avuto il demerito di non concretizzare le diverse occasioni avute. Dopo un gol annullato ad Andrich per fallo di Musiala, ecco infatti l’inatteso vantaggio svizzero grazie a Ndoye, che ha siglato l’ennesimo gol targato “Bologna” di questo europeo. Da qui in avanti, i tedeschi hanno faticato non poco a creare pericoli concreti agli elvetici. Tanto possesso palla, pressing offensivo ed iniziative individuali, ma senza riuscire a sfondare. Il muro eretto dalla nazionale di Yakin ha retto fino al minuto 92, quando il subentrato Fullkrug ha fatto valere la sua stazza nel marasma dell’area di rigore avversaria, insaccando di testa un bel cross mancino di Raum. Una rete importantissima, che è valsa l’1-1 ed il primo posto del girone. Esulta (in parte) anche l’Italia. Gli Azzurri infatti, in caso di non sconfitta domani sera contro la Croazia, se la vedranno agli ottavi di finale proprio contro la seconda classificata del girone B: la Svizzera. Gli elvetici non sono certo al livello della Germania, ma hanno già dimostrato di essere una nazionale solida e temibile, in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Oggi in campo per la terza giornata del girone B ci sarà, come detto, anche l’Italia. Gli Azzurri affronteranno un avversario esperto ed insidioso come la Croazia, ma basterà un pareggio ai ragazzi di Luciano Spalletti per raggiungere gli ottavi di finale. Nell’altra gara del raggruppamento cerca l’impresa l’Albania, che se la vedrà con la Spagna. Le Furie Rosse sono ovviamente favorite sulla carta, ma sono già qualificate e sicure del primo posto, quindi faranno riposare molti titolari. La formazione di Sylvinho può provare ad approfittarne: in caso di vittoria infatti potrebbe arrivare una storica qualificazione agli ottavi rientrando tra le quattro migliori terze classificate oppure, in caso di successo non troppo largo della Croazia, addirittura il secondo posto. Entrambe le partite, che si giocheranno alle ore 21, si prospettano tese, equilibrate e dall’esito tutt’altro che scontato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)