Il Frosinone trova la sua guida, Vincenzo Vivarini a un passo

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo il divorzio da Eusebio Di Francesco la squadra ciociara trova il nuovo allenatore che sta risolvendo il suo contratto con il Catanzaro

Il Frosinone, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto, è pronto ad accogliere il nuovo mister. Nonostante sia ancora fresca la delusione per l’inaspettata retrocessione, i gialloblu possono sorridere. La dirigenza ciociara, infatti, ha praticamente chiuso l’ingaggio di Vincenzo Vivarini come nuovo allenatore. Dopo settimane di trattative il tecnico dovrebbe risolvere a breve il suo contratto con il Catanzaro, essendo poi di fatto libero di accasarsi a Frosinone. La società di Stirpe vuole tornare protagonista nel campionato di serie B è ha scelto forse il miglior tecnico per farlo. Vivarini col suo Catanzaro è stato la sorpresa dello scorso anno ed è il profilo ideale su cui basare un progetto importante. Una volta definito l’allenatore ci si potrà concentrare sulla costruzione della squadra che tenterà un pronto ritorno in serie A.

Quando sarà ufficiale la situazione sulla panchina del Frosinone tra serie A e B solo il Catanzaro sarà ancora in cerca di un tecnico. In questo momento in pole position per i calabresi c’è Alberto Aquilani, da non sottovalutare le candidature di Bianco e Zaffaroni. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità.

Glauco Dusso