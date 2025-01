Lesione per Kalulu, stop di circa 20 giorni

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore francese è uscito anzitempo nella brutta sconfitta di ieri contro il Benfica

Altro infortunio in difesa per la Juventus. Questa volta è il turno di Kalulu che, nella gara di ieri in Champions League, è uscito dopo 15 minuti e dovrà rimanere ai box per circa 20 giorni. Gli esami svolti in giornata hanno evidenziato una lesione di basso grado al tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra una decina di giorni svolgerà nuovi esami per capire l’andamento del recupero.

Senza Kalulu, è probabile che Thiago Motta si affidi al nuovo acquisto Veiga per fare coppia con Gatti.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina