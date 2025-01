Elmas è un nuovo giocatore del Torino

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex Napoli lascia il Lipsia per andare alla corte di Vanoli in prestito fino a giugno con diritto di riscatto

Colpo in entrata del Torino, si tratta di Eljif Elmas. Il macedone, arrivato ieri in città, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fino a giugno dal Lipsia. Elmas torna dunque in Italia dopo un anno difficile in Germania (solo 16 presenze) con la speranza di rivivere le stesse emozioni, e le stesse prestazioni, che ha avuto in 5 anni con il Napoli.

Elmas ora andrà a Skopje per ottenere il visto lavorativo e poi tornerà a Torino con l’obiettivo di esserci già contro l’Atalanta.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina