Leicester, l’incubo è finito: dopo un anno torna in Premier League

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra di Maresca promossa senza giocare vista la sconfitta del Leeds, finisce quindi nel migliore dei modi la stagione in purgatorio delle foxes

Enzo Maresca ce l’ha fatta. Dopo lo shock della retrocessione dell’anno scorso il Leicester si è rimboccato le maniche e, grazie al lavoro del tecnico italiano, tornerà nella prossima stagione in Premier League. La promozione è arrivata venerdì grazie alla pesante sconfitta patita dal Leeds, secondo, in casa del QPR. Foxes quindi irraggiungibili con una giornata da giocare e dunque senza scendere in campo sono matematicamente promosse. Vardy e compagni se la vedranno stasera con il Preston, ma in tutta tranquillità. È innegabile che dopo l’impresa del 2016 firmata da Claudio Ranieri le vicende del Leicester siano seguite da tutti con un certo interesse. Impresa anche questa portata a termine da un italiano, Enzo Maresca, ex collaboratore di Pep Guardiola che in Italia ha guidato il Parma. Ora potrà cimentarsi anche nella massima divisione inglese.

Glauco Dusso