Salernitana e Lecco weekend nero: campani retrocessi in B, i lombardi tornano in C

Arrivano le prime sentenze per quanto riguarda la zona inferiore di classifica in serie A e torneo cadetto, decisivi i risultati dell’ultimo turno

Erano nell’aria, ma quando arrivano certe sentenze fa sempre male a squadra e tifosi. Nel weekend appena trascorso arrivano le prime retrocessioni per quanto riguarda il campionato di serie A e quello di B. La sconfitta di venerdì con il Frosinone condanna la Salernitana alla retrocessione in cadetteria con quattro giornate di anticipo. I campani scendono di categoria dopo tre stagioni in massima serie condite da due salvezze significative. Quest’anno non c’è stato verso con molti problemi interni tra società e squadra. Tre i cambi in panchina durante l’annata. Stessi avvicendamenti alla guida anche per il Lecco che lascia, invece, dopo un solo anno la B. La debacle di Parma sabato pomeriggio sancisce il ritorno immediato in C dei lombardi che hanno pagato lo scotto di un campionato a cui forse non erano ancora pronti.

Glauco Dusso