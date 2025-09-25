Leao in gruppo, Galliani lascia il Monza e Rovella non si opera

Tempo di lettura 1 minuto

Allegri ritrova il suo attaccante migliore per la sfida di domenica contro il Napoli, dopo la cessione del club, l’ex dirigente del Milan ha scelto di non rimanere, mentre il centrocampista biancoceleste opta per una terapia conservativa

Ottime notizie in casa Milan. Oggi Rafael Leao è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione di Allegri per il big match di domenica a San Siro con il Napoli. Si tratterebbe della prima presenza stagionale in Serie A per l’ex Lille.

Adriano Galliani non farà più parte della dirigenza del Monza. Dopo la cessione del club da parte della famiglia Berlusconi al fondo statunitense Beckett Layne Ventures l’ex amministratore delegato ha preso la decisione di lasciare il club. Gira voce che Galliani possa tornare al Milan dopo questi anni passati al Monza.

Nicolò Rovella ha scelto di non operarsi. Il centrocampista, che si è infortunato contro la Roma, sembrava costretto all’operazione per risolvere la pubalgia ma ora il quadro è cambiato. Sembra che ad impedire a Rovella di giocare sia una forte infiammazione più che la pubalgia, ecco perché la decisione di intraprendere una terapia conservativa. Ad ogni modo Sarri dovrà fare a meno del suo centrocampista per almeno un mese.

