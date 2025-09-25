La Roma entra nella storia dell’Europa League, il Napoli vuole rinnovare Anguissa e la Juve cerca un centrocampista

Tempo di lettura 2 minuti

Con la vittoria di ieri sul Nizza i giallorossi diventano la squadra con più partite vinte nella competizione. Dopo Politano, i partenopei intendono blindare il centrocampista del Camerun mentre si apre il casting per il migliorare i bianconeri in mezzo al campo

La Roma, con la vittoria di ieri per 1-2 a Nizza, è entrata ufficialmente nella storia dell’Europa League. I giallorossi hanno ottenuto la 98esima vittoria in 187 partite che li rendono la squadra con più gare vinte nella storia della competizione. Al secondo posto troviamo il Tottenham con 97 vittorie.

Il Napoli, dopo aver rinnovare Politano fino al 2028, vuole fare la stessa cosa con Zambo Anguissa. L’attuale contratto del camerunense scadrà nel 2027 ma il rinnovo di un anno serve per allontanare possibili avances arabe o estere sul centrocampista che ha un ruolo fondamentale all’interno dello scacchiere di Antonio Conte.

Zambo Anguissa

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di livello da inserire nel prossimo mercato di gennaio. Al momento i nomi su cui si sta lavorando sono 3. Il primo è Milinkovic-Savic che ha il contratto in scadenza a giugno 2026 con l’Al-Hilal e piace da anni ai bianconeri. Il secondo nome è quello di Tonali, molto più complicato rispetto al serbo, per cui è praticamente impossibile scendere sotto i 60 milioni di euro. L’ultimo è quello di Hjulmand per cui era già stato fatto un tentativo in estate. All’epoca lo Sporting Lisbona chiese 70 milioni di euro ma la Juve spera che a gennaio le richieste siano più ragionevoli.

Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic in un Lazio-Milan nel 2023

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina