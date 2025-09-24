Hien prova a recuperare per la Juventus, Zalewski è out, Monchi si dimette dall’Aston Villa, grave infortunio per Gavi

Tempo di lettura 1 minuto

I due giocatori della Dea torneranno in tempi diversi dai loro rispettivi infortuni, il dirigente spagnolo lascia l’incarico, mentre il mediano del Barcellona starà fuori diversi mesi per una lesione al ginocchio destro

Dopo due ottime vittorie contro Lecce e Torino, l’Atalanta si prepara in vista del big match contro la Juventus con mister Juric che fa la conta degli infortunati. Hien, uscito malconcio dalla sfida contro i granata a causa di un risentimento all’adduttore, sta provando a recuperare e potrebbe esserci contro i bianconeri. Discorso diverso invece per Zalewski, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. L’esterno polacco sicuramente mancherà contro la Juve e non è ancora dato sapere quando potrà tornare ad allenarsi con il resto dei compagni.

Zalewski

Spostandoci in Inghilterra, da segnalare la notizia di Monchi che si dimette dal ruolo di direttore sportivo dell’Aston Villa. Stando ai rumors, alla base di questa decisione ci sarebbero delle forti divergenze con l’allenatore dei Villans Unai Emery. Il dirigente ex Siviglia e Roma lascia l’incarico dopo due anni, ma non abbandonerà del tutto la società inglese. Il club infatti, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha fatto sapere che Monchi resterà come consulente tecnico.

In casa Barcellona invece non arrivano buone notizie. Gavi si è infortunato. Il giovane talento blaugrana, reduce già da un grave infortunio al legamento crociato, ha rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro che lo terrà fuori dai campi di gioco per un periodo dai quattro ai cinque mesi. Tegola pesante da gestire per Hansi Flick.

Luca Missori

