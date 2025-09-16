Le ultime sulla prima giornata di Champions League

Tempo di lettura 3 minuti

In questo articolo analizzeremo i match più interessanti di questa sera: Athletic Bilbao-Arsenal, Juventus-Borussia Dortmund e Real Madrid-Marsiglia

Oggi inizia ufficialmente la League Phase della Champions League 2025-26. Verranno disputate 6 partite ma analizzeremo solo 3 di esse.

Iniziamo dalla sfida delle 18.45 tra Athletic Bilbao e Arsenal. I padroni di casa devono rialzarsi dopo la brutta prestazione che ha portato alla sconfitta con l’Alaves (0-1). Valverde, che dovrà fare nuovamente a meno di Nico Williams, si affida ai soliti Berenguer, Sancet e Inaki Williams sulla trequarti. I Gunners, reduci da 3 vittorie in 4 partite di Premier League, vogliono ripetere l’incredibile cammino della passata stagione terminato in semifinale contro il Paris Saint-Germain. Arteta dovrebbe fare solo 2 cambi rispetto alla formazione che ha battutto 3-0 il Nottingham Forrest: dentro Martinelli e Lewis-Skelly al posto di Eze e Calafiori. I favori del pronostico vanno a favore dell’Arsenal ma non bisogna mai sottovalutare l’Athletic, soprattutto quando gioca al San Mamés.

Passando alle partite delle 21, parliamo di Juventus-Borussia Dortmund. I bianconeri arrivano all’esordio in Champions League a punteggio pieno in A e dopo una rimonta nel derby d’Italia. Tudor sembra seriamente intenzionato a lanciare Openda dal primo minuto insieme a Yildiz e David mentre torna Cambiaso sulla fascia sinistra. Vlahovic, McKennie e Koopmeiners partiranno inizialmente dalla panchina. Il Borussia ha iniziato la stagione con il pareggio all’esordio contro il St. Pauli per poi vincere agilmente le successive due. Kovac dovrebbe fare diversi cambi rispetto alla gara di sabato: tornano Jobe Bellingham e Sabitzer a centrocampo e Brandt in attacco. La Juventus vista in queste prime uscite ha tutte le carte in regola per vincere all’esordio nonostante l’avversario ostico.

Chiudiamo con il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso che esordirà contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi. I Blancos sono a punteggio pieno in campionato (4 vittorie su 4) e vogliono iniziare bene anche nella “loro” competizione. Dovrebbe restare fuori Vinicius in favore di Mastantuono che, assieme a Guler e Rodrygo, supporterà Mbappè. Il Marsiglia arriva a questa partita dopo un percorso altalenante nelle prime 4 di Ligue 1: 2 vittorie contro Paris FC e Lorient e 2 sconfitte con Rennes e Lione. De Zerbi ha in mente di mettere dal primo minuto Aubameyang, Hojbjerg, Emerson Palmieri, anche qui i favoriti sono i Blancos ma attenzione perché potrebbe essere una partita meno scontata del previsto.

Da ricordare che questa settimana la Champions League andrà in scena da martedì a giovedì.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina