La FIFA cambia il calendario della pausa nazionali, nessuna lesione per Maignan e Pavlovic, derby a rischio per Rovella e Castellanos

Dopo il prossimo mondiale le soste di settembre e ottobre saranno accorpate, niente di grave per i due giocatori rossoneri che stanno già recuperando, da valutare il centrocampista biancoceleste

Su spinta anche delle squadre di club, la FIFA si appresta ad apportare delle modifiche al calendario degli impegni delle nazionali. A partire da dopo il mondiale della prossima estate infatti, le soste per le nazionali di settembre ed ottobre verranno accorpate in un’unica pausa più lunga di circa tre settimane (dal 21 settembre al 6 ottobre). Questa decisione consentirà di ridurre il numero di trasferte per i calciatori, concedendo dall’altro lato più tempo ai commissari tecnici per la gestione dei giocatori convocati.

(Fonte immagine: Panorama.it)

Buone notizie per il Milan dopo la seconda vittoria consecutiva in campionato. Gli infortuni di Maignan e Pavlovic sono meno gravi del previsto. Entrambi i calciatori rossoneri infatti non hanno subìto lesioni muscolari e stanno già lavorando per recuperare. Il portiere francese verrà molto probabilmente tenuto a riposo nella prossima gara contro l’Udinese a scopo precauzionale, per essere poi al meglio in vista del big match col Napoli del 28 settembre. Il difensore serbo invece potrebbe essere impiegato già nel match contro i friulani.

(Fonte immagine: Goal.com)

La Lazio invece deve fare i conti con l’infortunio di Rovella, oltre a quello di Castellanos. Il centrocampista biancoceleste infatti è uscito a ridosso dell’intervallo nella sfida di domenica contro il Sassuolo a causa di una botta alla caviglia rimediata durante un contrasto. L’entità dell’infortunio ancora non è chiara, anche se non sembra niente di gravissimo. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali del caso per capire se Rovella potrà recuperare per il derby di domenica contro la Roma. Dopo un inizio di campionato difficile, la sua assenza sarebbe un’ulteriore tegola per Maurizio Sarri.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Newsmondo.it)