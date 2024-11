La Juventus oltre il mercato: ecco le scoperte di Thiago Motta già in casa

Tempo di lettura 4 minuti

La maggior parte dei nuovi acquisti faticano a carburare, il tecnico bianconero ha tirato fuori dal cilindro nomi inaspettati che hanno conquistato anche la nazionale

È stato un mercato importante quello fatto dalla Juventus l’estate scorsa. Notevole esborso della società bianconera che ha voluto mettere nelle mani di Thiago Motta una squadra per poter imporre il suo gioco e tornare ai livelli di un tempo. L’inizio per i volti nuovi della Vecchia Signora, però, non è stato dei più fortunati. Vuoi per l’ambientamento o per alcuni inaspettati infortuni l’inserimento dei nuovi calciatori è stato rallentato. Questo ha potuto impensierire il nuovo mister? Assolutamente no. L’ex tecnico del Bologna ha saputo fare di necessità virtù, pescando dalla rosa già a sua disposizione e dalla Next Gen, mettendo in mostra profili che si stanno imponendo sia con la maglia juventina sia in nazionale. Vediamo di chi stiamo parlando dopo dodici giornate di campionato.

Andrea Cambiaso. Impossibile non partire da lui. Ormai è il caposaldo della formazione bianconera. Un giocatore che sta diventando indispensabile, che nasce esterno ma poi in campo sa fare tutto. Sembrava di passaggio quando fu acquistato nel 2022 dal Genoa e invece adesso è l’uomo simbolo del nuovo corso bianconero. Lo trovi dappertutto. In fascia, suo ruolo iniziale, in mezzo quando entra dentro il campo a fare gioco, ma anche davanti a supportare la fase offensiva. Giocatore totale, anche Spalletti inizia a considerarlo tale.

Federico Gatti. Arrivato in sordina due anni fa il possente difensore centrale ora sta diventando uno dei capisaldi della Juventus, ottenendo anche la fascia di capitano in diverse occasioni. Con l’assenza di Bremer è lui a far sentire il fisico dietro e ci sta riuscendo discretamente. La difesa da lui guidata è la meno battuta in serie A.

Weston McKennie. Il vero grimaldello del centrocampo juventino. Inizialmente addirittura fuori rosa, poi il tecnico ha capito che l’americano poteva tornare utile come assaltatore a supporto delle punte. Il suo lavoro prezioso sta dando i frutti liberando spazio agli attaccanti, inoltre è l’unico centrocampista ad essere andato a segno. I gol dalla mediana sono forse il punto debole di questo inizio stagione della Juventus. Lui è sempre pronto a sopperire a questa mancanza e lo fa come si deve. Scardinatore delle difese avversarie.

Timothy Weah. Rigenerato letteralmente della cura Motta. Probabilmente, come dice lui, perché quest’anno finalmente può agire nel suo ruolo di attaccante. L’anno scorso relegato a esterno tutta fascia è stato il flop del mercato bianconero, anche perché unico acquisto di rilievo. Adesso sta ritrovando finalmente la verve che aveva spinto la dirigenza bianconera a strapparlo al Lille. Uno dei figli d’arte più attesi ora sta rispondendo con gol e prestazioni. È arrivato l’anno scorso ma si può considerare come un acquisto di questa stagione. Inizio promettente, il resto si vedrà.

Nicolò Savona. Il ruolo del terzino destro incerto ha favorito questo giovane prodotto della Next Gen juventina. Già due gol in campionato, buona spinta e personalità. Prima convocazione per lui in queste gare di Nations League con Luciano Spalletti desideroso di scoprirlo. Il suo utilizzo ha di fatto liberato Cambiaso per altri utilizzi. Diversi aspetti sicuramente da migliorare ma le premesse per il 21enne bianconero ci sono tutte. Il mister punta forte su di lui.

Samuel Mbangula. Il protagonista delle prime gare. Con Yildiz ancora in fase di preparazione è toccato a lui imporsi da esterno alto sinistro. Il ventenne belga ha trovato subito il gol ed è stata una delle prime sorprese di Thiago Motta. Complice qualche infortunio Domenico Tedesco gli ha regalato anche la prima chiamata con la nazionale maggiore in questa sosta. Un’escalation per il giovane della Juventus under 23, un profilo da tenere d’occhio e che può far rifiatare gli attaccanti bianconeri.

Glauco Dusso