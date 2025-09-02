Le pagelle del calciomercato in Serie A

Tempo di lettura 7 minuti

Ieri alle 20 si è chiusa ufficialmente la sessione estiva e, in questo articolo, analizzeremo quanto fatto da ogni squadra del nostro campionato

Il calciomercato estivo si è concluso ed è arrivato il momento di analizzare il lavoro svolto dalle squadre di Serie A per rinforzarsi.

Iniziamo dal Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, che ha fatto il mercato migliore senza ombra di dubbio. De Bruyne, Beukema, Hojlund, Lucca, Lang, Vanja Milinkovic-Savic e Elmas sono solo alcuni dei nuovi innesti che andranno a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Questo mercato scoppientante è stato possibile grazie alle cessioni di Osimhen e Raspadori. 10

L’Inter di Cristian Chivu ha cambiato strategia in questa sessione puntando principalmente su giovani di qualità. Bonny, Luis Henrique, Sucic e Diouf oltre all’ultimo acquisto Akanji sono i nuovi arrivi in casa Inter che punta sul futuro avendo una rosa molto valida che non necessitava particolari cambiamenti. A lasciare Appiano Gentile sono stati Asllani, Pavard, Zalewski e Taremi. 6,5

La Dea si è, nuovamente, fatta trovare pronta a certe cessioni, questa estate hanno salutato Retegui e Ruggeri. Juric potrà contare su Krstovic oltre a Zalewski, Kamaldeen Sulemana e Musah, arrivato ieri in extremis dal Milan. Da capire come si chiuderà la questione Lookman ma, se il nigeriano resterà a Bergamo, il mercato dell’Atalanta sarà più che positivo. 6,5

La Juventus non ha acquistato/venduto molti giocatori ma ha indubbiamente innalzato il valore della rosa. Le cessioni di Savona, Nico Gonzalez, Weah e Douglas Luiz hanno permesso di prendere David, Openda, Zhegrova e Joao Mario che sono tutti giocatori validi che aiuteranno Igor Tudor a raggiungere gli obiettivi stagionali dei bianconeri. 8

Per la Roma di Gasperini il discorso è leggermente più complicato. La questione attaccante esterno lascia un alone di perplessità sul mercato giallorosso vista la richiesta specifica dell’allenatore di investire in quella posizione. L’errore, a mio modestissimo parere, è stato aver “perso” troppo tempo per cercare di convincere Jadon Sancho che invece non ha mai aperto al trasferimento. Gasperini si dovrà “accontentare” di Wesley, Ferguson, El Aynaoui, Bailey, Tsimikas, Ghilardi e Ziolkowski. Un mercato di tutto rispetto, viste le sole cessioni di Paredes e Abraham, considerando i paletti del Fair Play finanziario ma su cui pesa la questione attaccante esterno. (clicca qui per leggere di più) 6

Il mercato della Fiorentina, da fuori, è sembrato molto pianificato. Dzeko, Piccoli, Sohm, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Viti e Lamptey sono un perfetto mix tra giovani di qualità ed esperienza a disposizione di Pioli. Viola che, oltre a questi acquisti, non ha perso nessuno di importante lasciando partire Beltran nell’ultimo giorno di mercato. 6,5

Il Milan di Allegri ha ceduto nomi importanti (Reijnders, Theo Hernandez, Thiaw e Okafor) ma si è mosso anche in entrata. Nkunku, Rabiot, De Winter, Ricci, Estupinan e Jashari fanno, nel complesso, un mercato sofferto ma comunque positivo con la ciliegina chiamata Luka Modric. 7

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha perso pezzi fondamentali delle ultime stagioni come Ndoye e Beukema. Gli acquisti (Zortea, Rowe e Vitik) hanno le carte in regola per fare bene ma al momento sono un punto interrogativo così come Immobile e Bernardeschi che dovranno dimostrare, a livello fisico, di poter fare ancora la differenza. 5,5

Il Como ha continuato con la sua politica acquistando Addai, Baturina, Jesus Rodriguez e Kuhn e, nella giornata di ieri, anche Posch e Diego Carlos. Difficile valutare il mercato, essendo molti giocatori poco conosciuti, ma comunque il Como rimane coerente con la sua idea di calcio. 6,5

Il Torino ha cambiato molto visto l’arrivo di Baroni che non avrà a disposizione Ricci e Milinkovic Savic ma potrà contare su Simeone, Ngonge, Asllani. Vedremo come si adatteranno ma hanno le carte in regola per fare bene. 6,5

Il mercato dell’Udinese non è stato dei migliori. Tanti i giocatori importanti persi (Lucca, Thauvin, Bijol su tutti) e pochi acquisti di spessore. Goglichidze può fare bene e Zaniolo può tornare sui suoi livelli ma sono pochissime le certezze arrivate dal mercato. 5,5

Il Genoa, perdendo di fatto solo De Winter (e Pinamonti che è tornato al Sassuolo), si è rafforzato molto. Stanciu, Valentin Carboni, Ostigard, e Colombo aiuteranno Vieira a confermare il Grifone sui livelli visti la scorsa stagione. 6,5

Il Verona di Zanetti, come succede spesso negli ultimi anni, ha cambiato molto. Non ci saranno Ghilardi, Coppola e Tchatchoua mentre sono arrivati Nelsson e Giovane. Vedremo se basteranno per raggiungere la salvezza. 5,5

Per il Cagliari di mister Pisacane anche il mercato non è stato un granché. Alle cessioni di Zortea e Piccoli si sono susseguiti gli arrivi di Folorunsho, Sebastiano Esposito e Belotti. 5,5

Il Parma ha scelto di puntare sui giovani prendendo, ad eccezione di Cutrone, tutti giocatori di massimo 23 anni. Ceduti: Leoni, Bonny, Sohm, Man e Mihaila. Vedremo come questi profili si adatteranno al nostro calcio e alle richieste di Cuesta 6

Il Lecce allenato da Di Francesco si è mosso poco cedendo Krstovic e Baschirotto sostituendoli con Camarda, Stulic e Siebert. Solo il tempo ci dirà se Corvino ha colpito ancora o meno. 6

Ora parliamo delle neopromosse iniziando con la vincitrice della Serie B 2024-25: il Sassuolo ha ceduto Toljan, Obiang, Mulattieri. I neroverdi si sono rafforzati però con Matic, Idzes, Cheddira, Fadera e Walukiewicz che potranno sicuramente aiutare Grosso nell’obiettivo di salvare il Sassuolo. 6,5

Il Pisa di Alberto Gilardino ha cercato di aggiungere esperienza alla rosa ingaggiando Cuadrado, Nzola, Stengs, Aebischer e Raul Albiol. I dubbi principalmente sono su Cuadrado ed Albiol e riguardano la tenuta fisica ma se staranno bene potranno dare una grandissima mano. 6

Chiudiamo il tutto con la Cremonese di Nicola che ha illuminato le ultime ore del calciomercato riuscendo a far firmare Jamie Vardy. Oltre al vincitore della Premier League nel 2016, i grigiorossi hanno acquistato Baschirotto, Zerbin, Audero, Sanabria, Payero, Bondo, Filippo Terracciano e Pezzella per cercare la permanenza in Serie A. 7

