AS Roma: calciomercato rimandato a gennaio

Le ultime trattative di Massara sia in entrata che in uscita sono state al di sotto delle aspettative. I viaggi a Londra del direttore sportivo giallorosso non hanno raggiunto la sufficienza e la rosa di Gasperini è rimasta scoperta in ruoli fondamentali. Tensioni a Trigoria e delusione tra i tifosi

Mercato chiuso. Zero comunicati bomba, questa volta nessun tifoso è andato a Fiumicino ad acclamare un nuovo potenziale fuoriclasse della Roma. Analizziamo cosa è accaduto in questi mesi, chi è stato riconfermato e non durante questo calciomercato. Però bisogna dirlo: a Trigoria è cambiato ben poco, a tratti sembra una Roma un po’ più spenta dall’ultima guidata da Mister Ranieri.

Per fortuna santo Svilar ha rinnovato il contratto, più volte nell’aria si sentivano voci che non piacevano a nessuno. Il portiere indiscusso resterà fino al 2030. In uscita (in prestito) Tammy Abraham al Besiktas. Paredes al suo Boca Juniors e con un po’ di rammarico in prestito anche Shomurodov destinazione Istanbul Basaksehir. In prestito anche Saud Abdulhamid al Lens e via anche Solbakken al Nordsjaelland. Pellegrini è rimasto nell’oblio dunque la partenza si discuterà molto presumibilmente a gennaio. Per fortuna direi, sfumato lo scambio Dovbyk – Gimenez del Milan. Cessione di ieri all’ultimo secondo, la Roma ha salutato Ebrima Darboe, il centrocampista gambiano giocherà nel Bari.

In entrata è arrivato El Aynaoui, doveva essere il primo di una lunga lista di Gasperini, invece si è rivelato uno dei pochi acquisti. Il centrocampista marocchino arriva da Lens. Si è aggiunto alla rosa il brasiliano Wesley che nelle prime gare ha dimostrato la volontà di fare bene, mettendo a segno anche un goal, il suo ruolo sarà la fascia destra del campo. Buon inizio anche per Ferguson arrivato dal Brighton & Hove Albion. Altro acquisto, però sfortunato dato l’ infortunio al primo allenamento è Leon Bailey giunto dall’Aston Villa. In difesa ecco Ghilardi dal Verona e Ziolkowski dal Legia Varsavia e per ultimo il terzino dal Liverpool, Kostas Tsimikas in entrata con la formula del prestito secco.

Al netto di tutto, nessun colpo straordinario, qualche rifiuto, trattative bloccate ( George e Pessina) ed una rosa ancora da definire.

Voto calciomercato per Massara: non classificato.

Fonte foto: Larepubblica.it

Silvana Perrini