Il Leicester riparte da van Nistelrooy

Situazione delicata in casa foxes che sabato hanno perso contro il Brentford 4-1, da questa settimana prenderà in mano le redini il tecnico olandese che esordirà domani

Classifica da dimenticare e allora si prova a invertire la rotta. In casa Leicester troppo pochi 10 punti in 13 giornate per non intervenire. La settimana scorsa è stato esonerato Steve Cooper, sabato in casa del Brentford era seduto in panchina Ben Dawson, allenatore ad interim solo per questo match. Questa settimana si insedierà il nuovo mister che sarà Ruud van Nistelrooy. L’olandese aveva da poco guidato il Manchester United, di cui era viceallenatore, per 4 match in attesa di Ruben Amorim. Adesso gli si sono schiuse le porte per questa nuova stimolante avventura, risollevare il Leicester dalle secche di una classifica che si fa pericolosa. Esordio immediato domani nel turno infrasettimanale che vedrà le foxes ospitare il West Ham. Dopo il PSV, quindi, una nuova avventura per van Nistelrooy, in un luogo magico dove chissà, potrebbero accadere nuovi miracoli.

Glauco Dusso