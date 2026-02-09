Lautaro Martinez come Boninsegna: terzo marcatore nerazzurro! La Reggiana esonera Davide Dionigi, la Roma fa la conta dei presenti per il Cagliari

Tempo di lettura 2 minuti

Il capitano nerazzurro ancora in gol e scala la classifica dei goleador interisti, cambio di panchina in cadetteria, Gasperini annuncia gli infortunati per stasera

L’Inter continua la sua marcia al primo posto battendo anche il Sassuolo con un roboante 0-5. Nel tabellino dei marcatori, tutti diversi, c’è ancora Lautaro Martinez. Un gol pesante non solo per la vittoria ma anche perché porta l’attaccante argentino al terzo posto dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi. Agganciato quindi Roberto Boninsegna a quota 171. Davanti a lui ora soltanto “Spillo” Altobelli al secondo posto con 209 segnature mentre ancora lontano Giuseppe Meazza primo con 284 centri. Il capitano nerazzurro, dunque, entra ancora di più nella gloriosa storia dell’Inter.

Cambia un’altra panchina in serie B. E’ quella della Reggiana che decide di sollevare dall’incarico Davide Dionigi. Al tecnico è stata fatale la sconfitta di sabato contro il Catanzaro. Ha pesato sulla scelta anche il trend degli ultimi turni visto che sono arrivati 4 punti in dieci giornate. Al posto di Dionigi verrà chiamato per terminare la stagione Lorenzo Rubinacci, storico secondo di Alessandro Nesta. Il cambio avviene prima del turno infrasettimanale con la sfida delicatissima contro il Mantova, anch’esso in zona pericolosa.

Davide Dionigi non è più l’allenatore della Reggiana – Fonte reggianacalcio.it

Infine stasera il posticipo vedrà impegnata la Roma all’Olimpico contro il Cagliari. La squadra giallorossa fa la conta dei presenti. Gasperini dovrà fare a meno di Paulo Dybala, per una contusione al ginocchio, e molto probabilmente anche di Mario Hermoso. Quest’ultimo come l’argentino ha subìto un duro colpo però al piede. In dubbio Ferguson per problemi alla caviglia. Ai box, inoltre come noto, anche Konè, El Shaarawy, Dovbyk e l’ultimo in ordine di tempo Robinio Vaz. Dal canto suo non sorride Pisacane che annuncia i forfait di Mina, Borrelli e Deiola.

Gian Piero Gasperini alle prese con diverse assenze stasera – Fonte lapresse.it

Glauco Dusso