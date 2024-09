Friedkin vicini all’acquisto dell’Everton

Tempo di lettura 1 minuto

I proprietari della Roma voglio comprare un altro club e sono vicini ai Toffees dopo il mancato accordo dei mesi scorsi

Dan e Ryan Friedkin, dopo la Roma e il Cannes, vogliono acquistare un altro club e, secondo fonti statunitensi, sarebbero molto vicini all’Everton. I texani sarebbero pronti ad investire una cifra tra i 400 e i 500 milioni di sterline e vorrebbero chiudere l’affare entro il prossimo weekend.

Si tratta del secondo tentativo dei Friedkin per rilevare l’Everton dopo il no ricevuto dall’attuale proprietario Farhad Moshiri nei mesi scorsi che era fiducioso di vendere a 777 Partners. I detentori delle quote di maggioranza del Genoa non hanno però dato le garanzie necessarie alla vendita e l’affare è saltato. Se Moshiri vuole vendere non gli resta che accettare l’offerta dei Friedkin dato che non sembrano esserci ulteriori acquirenti.

