L’Atalanta vuole Giovane, Kelly convocato per la gara con la Cremonese e la Lazio acquista Taylor

Dopo la cessione di Brescianini la Dea vuole rinforzarsi, il difensore inglese potrebbe partire titolare contro i grigiorossi mentre il sostituto di Guendouzi arriva dall’Ajax

L’Atalanta sembra sempre più intenzionata ad acquistare Giovane dal Verona. La Dea, che ha salutato Brescianini (clicca qui per saperne di più) e sta per fare lo stesso con Daniel Maldini, vuole rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Palladino e il profilo del brasiliano piace ai Percassi e non poco. Non sono ancora trapelate cifre o altro ma nei prossimi giorni è probabile che l’Atalanta faccia un tentativo per Giovane.

La Juve potrebbe recuperare Lloyd Kelly per la prossima partita contro la Cremonese. Il centrale inglese tornerà tra i convocati dopo aver saltato la trasferta di Reggio Emilia per un affaticamento muscolare alla coscia. Difficile dire se Kelly sarà titolare o meno ma ci sono delle possibilità che giochi dall’inizio visto che i bianconeri scenderanno in campo tra quattro giorni e Spalletti si fida molto di lui.

La Lazio ha trovato il sostituto di Guendouzi (clicca qui per leggere di più). Kenneth Taylor, 23 enne olandese, si trasferisce ai biancocelesti per 15 milioni di euro dopo aver trascorso tutta la carriera all’Ajax (184 presenze condite da 36 gol e 27 assist). L’olandese sarà in serata a Roma mentre domani svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto quadriennale con la Lazio.

