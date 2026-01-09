Home News Serie A senza vittorie casalinghe, non è la prima volta: ci sono...

Serie A senza vittorie casalinghe, non è la prima volta: ci sono 8 precedenti

Sandro Caramazza
Turno di campionato anomalo con nessun successo della squadra di casa. Nel corso della storia, era già accaduto

Per gli amanti delle statistiche, la 19esima giornata di Serie A entrerà di diritto nella storia: in 10 partite, non è arrivato nessun successo della squadra casalinga. Alla faccia del “fattore casa”. A fare rumore sono stati sicuramente i mezzi passi falsi di Napoli e Milan, che hanno dovuto sudare tantissimo per strappare un pareggio, rispettivamente, contro Verona e Genoa. Sia i campioni d’Italia che i rossoneri, infatti, hanno passato a rincorrere costantemente l’avversario, evitando la sconfitta proprio nel finale. Il Napoli ha dovuto rimontare ben 2 gol, mentre il Milan ha raggiunto il pari al 91′ e ha rischiato addirittura di perdere la partita, con il rumeno Stanciu che ha calciato in curva il ghiottissimo rigore dell’uno a due, ma non è la prima volta che una giornata di Serie A si chiude con nessuna vittoria casalinga. Era già successo altre otto volte.

Serie A, era dei 3 punti

Considerando l’era dei 3 punti a partita, format in vigore dalla stagione 1994-95, ci sono quattro precedenti simili: 11a giornata 1994-95, 11a giornata 2007-08, stessa sorte anche alla 36a giornata 2012-13 e infine l’ultimo precedente nell’era dei 3 punti è quello risalente alla 12a giornata 2014-15.

Serie A, prima dell’era dei 3 punti

Guardando più indietro nella storia del campionato, ci sono stati altri turni simili nei decenni passati, con nessun successo della squadra casalinga. 4 precedenti: 2a giornata 1970-71, 18a giornata 1977-78, 28a giornata 1978-79, 28a giornata 1980-81.

