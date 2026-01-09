Serie A senza vittorie casalinghe, non è la prima volta: ci sono 8 precedenti

Tempo di lettura 2 minuti

Turno di campionato anomalo con nessun successo della squadra di casa. Nel corso della storia, era già accaduto

Per gli amanti delle statistiche, la 19esima giornata di Serie A entrerà di diritto nella storia: in 10 partite, non è arrivato nessun successo della squadra casalinga. Alla faccia del “fattore casa”. A fare rumore sono stati sicuramente i mezzi passi falsi di Napoli e Milan, che hanno dovuto sudare tantissimo per strappare un pareggio, rispettivamente, contro Verona e Genoa. Sia i campioni d’Italia che i rossoneri, infatti, hanno passato a rincorrere costantemente l’avversario, evitando la sconfitta proprio nel finale. Il Napoli ha dovuto rimontare ben 2 gol, mentre il Milan ha raggiunto il pari al 91′ e ha rischiato addirittura di perdere la partita, con il rumeno Stanciu che ha calciato in curva il ghiottissimo rigore dell’uno a due, ma non è la prima volta che una giornata di Serie A si chiude con nessuna vittoria casalinga. Era già successo altre otto volte.

Serie A, era dei 3 punti

Considerando l’era dei 3 punti a partita, format in vigore dalla stagione 1994-95, ci sono quattro precedenti simili: 11a giornata 1994-95, 11a giornata 2007-08, stessa sorte anche alla 36a giornata 2012-13 e infine l’ultimo precedente nell’era dei 3 punti è quello risalente alla 12a giornata 2014-15.

Serie A, prima dell’era dei 3 punti

Guardando più indietro nella storia del campionato, ci sono stati altri turni simili nei decenni passati, con nessun successo della squadra casalinga. 4 precedenti: 2a giornata 1970-71, 18a giornata 1977-78, 28a giornata 1978-79, 28a giornata 1980-81.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sport Magazine News