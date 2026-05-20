L’Arsenal torna a vincere la Premier League dopo 22 anni, stallo sul rinnovo per Vlahovic, la Fiorentina vuole confermare Vanoli

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I Gunners conquistano di nuovo il titolo che mancava dal 2004, ancora bloccate le trattative tra il centravanti serbo e la Juventus, mentre la Viola vorrebbe continuare con l’ex allenatore del Torino

Quella di ieri è stata una serata storica per l’Arsenal, che grazie al pareggio del Manchester City contro il Bournemouth è tornato a vincere la Premier League dopo ben ventidue anni di digiuno. Una grandissima soddisfazione per i tifosi dei Gunners, per i giocatori, ma soprattutto per Mikel Arteta, che si è scrollato di dosso la fama di eterno secondo ed ha vinto meritatamente il campionato prevalendo sul suo maestro Pep Guardiola. Un successo, quello del club londinese, costruito giornata dopo giornata, grazie alla qualità individuale dei propri giocatori ma anche e soprattutto grazie ad un’incredibile solidità difensiva. Si tratta del 14esimo campionato vinto per l’Arsenal ed ora, con l’animo molto più leggero, si può pensare alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’Arsenal parte sfavorito, ma in gara secca tutto può succedere, un double del genere sarebbe leggendario.

(Fonte immagine: Goal.com)

In casa Juventus, la Champions League rischia di sfumare sulla linea del traguardo e ciò può condizionare anche l’ufficialità di alcuni rinnovi contrattuali. Tra questi, c’è sicuramente quello di Dusan Vlahovic. Il suo contratto è in scadenza e Luciano Spalletti vorrebbe tenerlo, ma c’è il nodo dell’ingaggio molto alto dell’attaccante serbo. Per il momento nulla si muove. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del calciatore bianconero, su cui pare avere messo gli occhi anche la Roma, alla ricerca di un profilo per rinforzare il reparto offensivo.

(Fonte immagine: Goal.com)

Dopo un’annata travagliata ed una salvezza raggiunta solo nelle ultime giornate, la Fiorentina inizia a programmare la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è quello dell’allenatore. Il club gigliato, dopo alcuni ripensamenti, avrebbe come prima opzione quella di continuare con Paolo Vanoli, subentrato in punta di piedi a Stefano Pioli, ma capace di togliere la Viola da una situazione complicata che avrebbe potuto portare ad una clamorosa retrocessione. La società toscana vorrebbe per questo motivo premiare l’ex tecnico del Torino. Dopo la fine del campionato si avranno notizie più certe.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: 11contro11.it)