Modric a disposizione per Milan-Cagliari, Doumbia verso lo Sporting Lisbona, Bremer non è intoccabile

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Il croato si candida ad una maglia dal 1′ per la partita di San Siro, il giovane appena neopromosso fa il grande salto, la Juve può cedere il brasiliano

Luka Modric recupera in tempi record. Il fuoriclasse croato, che si è operato allo zigomo dopo Milan-Juventus, sarà a disposizione di Allegri per Milan-Cagliari. In realtà, il tecnico rossonero lo aveva avuto già in panchina a Marassi, ma ha deciso di non farlo giocare. Domenica sera, per l’ultima partita della stagione, decisiva in ottica qualificazione alla prossima Champions League, Modric si candida per una maglia dall’inizio. Il croato, 40 anni, giocherà con una maschera protettiva. L’ex Real Madrid proverà ad aiutare il Milan a blindare la Champions, per poi volare in America con la propria Nazionale in vista del suo ultimo Mondiale.

Issa Doumbia, dopo aver centrato la promozione in Serie A con la maglia del Venezia, diventerà un giocatore dello Sporting Lisbona. Il club portoghese ha sbaragliato la concorrenza, chiudendo la trattativa con i lagunari per un’operazione complessiva da quasi 26 milioni di euro. Nel dettaglio, lo Sporting verserà 20 milioni di euro più 3 di bonus al Venezia, più altri 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di obiettivi più complicati. In aggiunta, verrà inserita una piccola percentuale a favore dei veneti sulla futura rivendita del giocatore. Doumbia è stato nominato MVP dell’ultimo campionato di Serie B, grazie ai suoi 8 gol e 6 assist in 37 partite.

Issa Doumbia

Gleison Bremer potrebbe essere l’indiziato principale a lasciare la Juventus in estate. L’eventuale mancato accesso alla prossima Champions League porterebbe la società bianconera a dover perdere qualche pezzo pregiato. Il brasiliano non è più un intoccabile e quindi rischia seriamente di lasciare Torino. Su Bremer c’è una clausola rescissoria da 58 milioni di euro e valida fino al 10 agosto. Bremer, convocato da Carlo Ancelotti nel Brasile in vista del Mondiale, piace molto ai club di Premier League.

Gleison Bremer

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw