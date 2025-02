La terribile esperienza inglese di Juric

Tempo di lettura 3 minuti

L’allenatore croato sta attraversando una stagione complicatissima, prima con la Roma e ora con il Southampton

La stagione 2024-25 non sta regalando soddisfazioni ad Ivan Juric ma anzi, solo problemi e situazioni difficili. A partire dalla sua parentesi con la Roma, pessima per risultati e per gioco espresso, fino ad arrivare all’attuale esperienza in Premier League con il Southampton. Attualmente si trova all’ultimo posto in campionato con soli 9 punti conquistati (3 nell’era Juric) e la situazione appare sempre più cupa e complicata. Il cambio in panchina in favore dell’ex Torino e Roma con conseguente passaggio al 3-4-3 non ha portato per niente i miglioramenti sperati. In questo articolo andremo ad analizzare le cause di tutto ciò.

Sicuramente una causa importante è il valore generale della rosa, non uno dei migliori. L’obiettivo dei Saints, che si evince anche dal mercato estivo, è quello di avere una squadra giovane che con il tempo possa crescere (come per esempio Harwood-Bellis preso dal Manchester City) e che, in futuro, possa portare diversi milioni di sterline nelle casse del club inglese.

Anche Ivan Juric ha sicuramente delle colpe visto lo stile di gioco e le richieste molto specifiche che fa ai suoi calciatori. Come dimostrato nel suo periodo a Roma, il gioco del croato richiede tempo e caratteristiche ben definite per poter funzionare altrimenti la squadra commette errori su errori. Infatti penso, e spero, che la scelta del Southampton di prendere Juric sia proiettata al futuro e non solo a questa stagione. Pensare che il croato possa riprendere e salvare una squadra che si trova in questa situazione è, per quanto mi riguarda, inverosimile per quanto detto in precedenza. A quel punto era meglio affidarsi ad un traghettatore fino a giugno e poi ricominciare un nuovo progetto. Se invece il piano è di tenerlo anche per la prossima stagione, che molto probabilmente sarà in Championship, può avere senso perché in questi mesi la squadra può adattarsi e assimilare lo stile di gioco richiesto per poi essere pronti per tornare subito in Premier League. Spero dunque che la scelta di prendere Juric sia stata sensata e non data dal caso.

I dati di questi due mesi in Inghilterra di Juric sono terribili: 10 partite in campionato di cui una sola vittoria in casa dell’Ipswich Town e ben 9 sconfitte con 29 gol subiti e solo 8 segnati. Infatti al momento la media punti dell’allenatore croato è di 0,3 a partita, il peggior dato della storia della Premier League. Anche in FA Cup non sono mancate le brutte figure considerando che dopo aver passato il turno con lo Swansea, il Southampton è stato eliminato dal Burnley che gioca in Championship.

Difficile dunque prevedere come andrà a finire tra Juric e i Saints ma, a questo punto, avrebbe senso tenerlo per iniziare un progetto insieme partendo dalla Serie B inglese con l’obiettivo di tornare subito in Premier League piuttosto che esonerare anche lui e dare ancora più confusione a questa pessima stagione.

