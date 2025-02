La sfortuna dei numeri uno: problemi fisici per Stankovic, Turati e Carnesecchi

Tempo di lettura 1 minuto

Nella giornata di sabato si sono segnalati gli infortuni di tre portieri durante gli anticipi di serie A, il più grave sembra il serbo del Venezia

Non un momento fortunato per gli estremi difensori in serie A. Durante gli anticipi di sabato pomeriggio ci sono stati tre problemi fisici riguardanti i portieri di Venezia, Monza e Atalanta. Da Udine arrivano probabilmente le notizie più gravi. Dopo un rinvio si è accasciato a terra Filip Stankovic. Per l’estremo lagunare non un problema di poco conto al ginocchio come sottolineato da Di Francesco nelle interviste post partita. Si teme per il tendine rotuleo. Al suo posto Joronen anche se il Venezia potrebbe rituffarsi sul mercato negli ultimi istanti. In contemporanea a Monza ecco l’infortunio a Stefano Turati. Per il portiere brianzolo dolore di natura muscolare. Dentro Pizzignacco per il finale di gara col Verona. Muscolare anche il risentimento occorso a Marco Carnesecchi. Il numero 29 bergamasco, però, non ha nemmeno iniziato il match contro il Torino visto che il tutto è accaduto nel riscaldamento. Nel match con i granata si è visto tra i pali Rui Patricio. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso