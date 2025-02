La Juventus gioca ancora in difesa: chiusa la trattativa per Lloyd Kelly

Tempo di lettura 1 minuto

Arriva dal Newcastle il nuovo innesto per la retroguardia bianconera che di fatto avrebbe chiuso il suo mercato, il condizionale è sempre d’obbligo

Ultimo colpo per la Juventus e la sua difesa. Dopo Alberto Costa e Renato Veiga Cristiano Giuntoli e il suo entourage chiudono anche per Lloyd Kelly, difensore del Newcastle. Falliti gli assalti a Tomori e Danso si è ripiegato sul classe 1998 inglese. Il calciatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, bonus compresi. Visite mediche effettuate nella giornata di ieri. Dovrebbe chiudersi così il mercato invernale juventino che dopo vari tira e molla arriva al gong finale con 3 difensori in più e un attaccante, Kolo Muani. Discutibile la gestione dei tempi, vista l’urgenza, vedremo se almeno sul campo ci sarà il riscontro sperato. Ieri la vittoria con l’Empoli ha timidamente calmato le acque, vedremo come proseguirà la stagione dei ragazzi di Thiago Motta.

Glauco Dusso