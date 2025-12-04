La Serie A risiede in paradisi fiscali

Tempo di lettura 4 minuti

Diverse le società della massima serie che pagano le tasse in paesi esteri, come Delaware, Lussemburgo, Olanda, isole Cayman a tutto vantaggio dei loro bilanci

Pagare le tasse in Italia, si sa, è un salasso ed in molti lo vorrebbero evitare, anche singoli cittadini ne avrebbero tutto il desiderio, ma non sempre è possibile sganciarsi dalla tagliola della tassazione nazionale. Il calcio ha beneficiato nel recente passato, del decreto crescita che ha fornito la possibilità di una tassazione agevolata per gli ingaggi dei calciatori, ma che è decaduto dal 1 gennaio 2024. Piuttosto che approfondire il discorso sulla tassazione relativa agli stipendi dei calciatori, ci preme invece evidenziare che diverse società di calcio nostrane risiedono fiscalmente nei cosiddetti “paradisi fiscali”, piuttosto che nel bel paese e tutto questo, ovviamente, per pagare meno tasse possibile. Chiaramente va considerato che, ormai, le proprietà sono spessissimo delle società, delle finanziarie, delle compagnie petrolifere e quant’altro e quindi sempre più straniere e, di logica, queste hanno tutto il diritto e non solo il vantaggio, di porre la propria residenza fiscale all’estero. Tutto chiaro, tutto bello, tutto lecito, ma anche furbescamente logico collocare la proprietà societaria in luoghi dove la tassazione è bassissima se non pressoché inesistente, come ad esempio lo stato americano del Delaware, dove risiedono Atalanta, Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Roma e Verona, oppure la Juventus in Olanda e così via.

Die Steueroasen Europas auf einer Karte dargestellt. Illustration: Robert Zimmermann

Quello che è assolutamente del tutto legale, appare però quantomeno intricato, dato che le suddette società non sono tenute a presentare un bilancio e questo fa porre la naturale domanda del dove e come si possa controllare la trasparenza di eventuali movimenti economici e non solo. Vogliamo evitare di fornire troppi nomi e dati per non confondere ed annoiare, ma basti pensare che le società calcistiche su menzionate, non fanno capo ad una sola “Holding” registrata in Delawere, ma a più d’una e, oltre che nello stato americano, anche in altri paesi come il Lussemburgo, insomma un intreccio di società con tanti spezzettamenti. Alcuni esempi: il Milan ha ben quattro società controllanti in Olanda e svariate altre in Delaware; l’Inter che ha una società controllante in Lussemburgo la Grand Tower che però è a sua volta controllata dalla Great Horizon che ha diverse diramazioni in altre società di cui una alle Cayman, una in Delaware e ben 3 in Lussemburgo; l’Atalanta non è certo da meno, perché oltre una piccola quota rimasta nelle mani della famiglia Percassi, ci sono ben quattro società, tra controllate e controllanti, in Lussemburgo e due in Delaware; non scendiamo nei dettagli, ma nemmeno le formazioni di Bologna, Fiorentina, Juventus, Roma e Verona sono da meno in fatto di ramificazioni societarie nei vari paradisi fiscali. Abbiamo voluto riportare solo alcuni esempi perché le società interessate al discorso sono ben più numerose e non riguardano soltanto la massima serie, ma anche le serie minori!

Naturalmente, come detto, il tutto è assolutamente legale e questo non inficia di certo la limpidezza delle suddette società, semmai può dare loro un certo vantaggio fiscale e quindi quell’ossigeno che occorre per la tanto decantata ricerca della competitività. Ma la suddetta affermazione cozza un tantino con quello che è sempre stato lo spirito dello sport, dove il “quattrino” era una conseguenza e non una guida. Oggi si bada ai bilanci e poi alla competitività e non si arriva più al guadagno tramite la ricerca del risultato. Un’inversione di marcia oserei definire marcata, chiara, netta e, probabilmente, quel qualcosa che ha ormai indirizzato il futuro del calcio e non solo di quello italiano.

