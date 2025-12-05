Milan: Konstantinos Karetsas osservato speciale; Cagliari: rottura del crociato per Mattia Felici; Juventus: Perin spende parole al miele per Luciano Spalletti

Tempo di lettura 2 minuti

La stella del Genk, giovanissima promessa del calcio greco, stimola i palati dei grandi club e i rossoneri sono sulle sue tracce; l’ala sinistra dei sardi si è infortunato durante la gara di Coppa Italia a Napoli; il 33enne portiere bianconero giudica a dir poco fenomenale il tecnico toscano

Kostantinos Karetsas, gioiello classe 2007 del Genk è sotto osservazione e degli emissari del Milan hanno seguito le sue gesta durante la gara di Europa League contro il Basilea dove, la giovane promessa, ha segnato anche un goal. Evidentemente gli stimoli fanno bene e sapere di avere gli occhi addosso non gli mette pressione, ma anzi lo fa rendere meglio. La sua posizione ideale è quella del trequartista e, seppur non è dotato di grande fisicità, è un mancino che ha dalla sua gran tecnica e personalità. Il Genk però è cosciente di avere tra le mani un potenziale crack e quindi spara alto, bisognerà aspettare e valutare attentamente, ma chissà che Kostantinos non possa presto vestire la maglia rossonera.

La gara volgeva al termine, si era infatti all’85’ di Napoli-Cagliari, quando Mattia Felici è dovuto uscire per un infortunio e, inizialmente, si pensava ad una distorsione del ginocchio, ma ora la situazione appare molto più grave e si parla di rottura del crociato del ginocchio sinistro e questo significherebbe fine della stagione per l’ala sinistra rossoblù. Mattia è in visita, proprio in queste ore, a Villa Stuart dal Professor Mariani e se la diagnosi della rottura del crociato venisse confermata, si programmerebbe al più presto l’operazione necessaria.

Mattia Perin è sbalordito da Luciano Spalletti! Geniale, disumano, fenomenale, questi gli aggettivi che l’estremo difensore bianconero riserva al suo allenatore. Si dice comunque sorpreso in positivo dal tecnico, nonostante Daniele De Rossi gliene avesse parlato. Mattia giudica Spalletti un vero e proprio fenomeno sul piano tattico, incredibile, perché ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse. Attento ai minimi dettagli con una meticolosità veramente fuori dal comune. Un aiuto costante per migliorare sia singolarmente che come squadra.

Luigi A. Cerbara