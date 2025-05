La serie A chiude i battenti: Juventus in Champions League, Empoli e Venezia salutano

Tempo di lettura 2 minuti

Ultime gare ieri per quanto riguarda il torneo 24/25, bianconeri qualificati al fotofinish condannando i lagunari alla retrocessione così come i toscani, Lazio fuori dalle coppe europee

Un finale col fiato sospeso quello di ieri sera in serie A per la giornata numero 38. Sei gare in contemporanea che decidevano le sorti delle squadre per le coppe europee e la retrocessione, con i risultati che si intrecciavano fra loro. La Juventus, infatti, vincendo a Venezia 3-2 si prende la qualificazione in Champions League togliendo le residue speranze di salvezza alla squadra di Di Francesco. Il tecnico lagunare è alla seconda retrocessione consecutiva all’ultimo respiro dopo quella dello scorso anno con il Frosinone. Insieme al Venezia beffato l’Empoli. La sconfitta casalinga con il Verona, che si salva, condanna D’Aversa e i suoi alla B. Dopo il miracolo della passata stagione con il gol salvezza allo scadere non riesce la stessa impresa ai toscani che salutano la massima serie. Impresa del Lecce che vince a Roma con la Lazio (1-0) dopo aver giocato un tempo in inferiorità numerica. Miracolo di mister Giampaolo per quella che è la terza salvezza consecutiva dei salentini, record per loro. La Lazio invece si ritrova fuori dalle coppe europee viste le contemporanee vittorie di Roma (2-0) e Fiorentina (3-2) rispettivamente a Torino e Udine. Giallorossi e viola che vanno in Europa e Conference League. Salvo anche il Parma che espugna Bergamo con una rimonta pazzesca da 0-2 a 3-2.

Questi dunque i verdetti della serie A 2024/25:

Champions League: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Europa League: Roma e Bologna (vincitrice Coppa Italia)

Conference League: Fiorentina

Retrocesse: Empoli, Venezia, Monza.

Glauco Dusso