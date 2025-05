Playoff serie B, finisce il sogno di Juve Stabia e Catanzaro: la finale sarà Spezia-Cremonese

Tempo di lettura 1 minuto

Giocate ieri le gare di ritorno delle semifinali, pronostici rispettati, l’ultimo atto sarà tra terza e quarta della regular season

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la finale dei playoff promozione in serie B. La salita in A se la giocheranno Spezia e Cremonese, rispettivamente terza e quarta alla fine del campionato regolare. Domenica pomeriggio spezzato il sogno della Juve Stabia che aveva vinto l’andata in casa propria contro i grigiorossi di Stroppa per 2-1. A Cremona, invece, padroni di casa che spazzano via le incertezze e con un perentorio 3-0 riportano sulla terra i campani. Successo firmato da Castagnetti, Johnsen e Vandeputte. Dall’altra parte lo Spezia aveva già fatto sua la gara d’andata a Catanzaro per 2-0. Ieri i liguri si ripetono al Picco con il risultato di 2-1. Calabresi in illusorio vantaggio con Cassandro, Aurelio e Wisniewski ribaltano tutto. La serie A dunque sarà un discorso tra Spezia e Cremonese. Gara di andata a Cremona il 29 maggio, ritorno in Liguria domenica 1 giugno. Sassuolo e Pisa attendono la terza compagine promossa.

Glauco Dusso