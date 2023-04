La Sampdoria è ad un passo dalla retrocessione ma ci sono anche altri club blasonati che rischiano tra i campionati top d’Europa

Diverse squadre sono in bilico, altre non sono proprio presenti nelle massime serie, alcune compagini invece non sono mai scivolate giù

La Sampdoria non ha sfruttato al massimo il calendario perchè nei tre scontri diretti di fila contro la Cremonese in casa, il Lecce fuori e lo Spezia in casa ha racimolato solo due punti contro i giallorossi e nel derby ligure. Troppo poco per sperare di salvarsi ora che il distacco dalla quart’ultima Spezia è di 10 punti su 21 disponibili. La rosa è alquanto modesta, il tecnico Stankovic non è pronto per la serie A e il rischio fallimento con conseguente scomparsa dal calcio professionistico, causa la pessima gestione del patron Ferrero il quale è stato contestato a più riprese dai tifosi, è sempre più concreto. Per il presidente Lanna e company ormai è una corsa contro il tempo. Retrocedere in B è diventato l’obiettivo principale. Dispiace assistere ad una situazione del genere in quanto la Samp ha scritto pagine indelebili in Italia e in Europa. Quante altre squadre blasonate in giro per i campionati d’Europa più importanti rischiano la retrocessione? Quante militano in serie minori? Andiamo ad analizzare i 5 campionati top nel dettaglio:

Serie A: solo l’Inter è sempre stata presente, 91 volte, la Juve è andata in B causa calciopoli nel 2006, la Roma nel 1951, il Milan una volta a tavolino nel 1980 e una sul campo nel 1982, la Fiorentina conta 85 presenze, poi a seguire Lazio 80 presenze, Torino 79 presenze, Napoli 77 presenze, Bologna 76 presenze e appunto Sampdoria con 66 presenze e ultima retrocessione avvenuta nel 2011. Atalanta, Genoa, vicino alla promozione in A, e Udinese hanno anche loro disputato più della metà dei campionati di serie A. Il Verona è un altro club storico che sta lottando per la permanenza in A e grazie al buon lavoro del tecnico Zaffaroni, subentrato in una situazione molto deficitaria, è rientrato sul gruppetto in lotta per la salvezza. In cadetteria oltre al Genoa già citato ci sono due club storicamente importanti quali Cagliari e Parma in piena corsa per un posto nei play off.

Premier League: incredibilmente il club più presente nel campionato inglese, dal 1992 Premier League, è l’Everton con 120 campionati disputati su 124 e quest’anno è attualmente terz’ultimo a pari punti con il Leicester che nel 2016 vinse la Premier.

Liga: Sia l’Athtletic Bilbao che il Barcellona e il Real Madrid non sono mai retrocesse, 92 presenze. Il Valencia ha saltato solo 4 campionati e ora rischia grosso, terz’ultimo a pari punti con l’Almeria. L’Espanyol, l’altro club di Barcellona, è stato assente cinque volte e ora occupa la penultima posizione in classifica.

Bundesliga: Come in Inghilterra anche qui non esiste una squadra mai retrocessa. Il Bayern e il Werder Brema guidano questa speciale classifica con 58 volte. Lo Stoccarda è a quota 56 volte ma in questa stagione è in terz’ultima posizione, valida per lo spareggio. 55 volte per l’Amburgo ed è attualmente terzo nella serie cadetta pertanto potrebbe giocare lo spareggio proprio contro lo Stoccarda ma attenzione allo Schalke 04, 54 volte nel campionato tedesco e penultumo in massima serie.

Ligue 1: Nessun club mai retrocesso con Marsiglia in vetta per numero di presenze, 73. Seconda e terza posizione per Saint-Etienne, 70 volte, e Bordeaux, 68 volte, entrambi in Ligue 2.

Fonte foto: LaNazione.it

Stefano Rizzo