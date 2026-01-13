Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid, PSG eliminato dai ‘cugini’, Raspadori va all’Atalanta

Tempo di lettura 2 minuti

Clamoroso avvicendamento dopo la finale di Supercoppa persa col Barcellona. In Francia, campioni d’Europa eliminati dal Paris FC, mentre l’ex Napoli ritorna in Serie A dopo 5 mesi

Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. L’avventura del tecnico spagnolo alla guida delle Merengues termina dopo appena sei mesi. Fatale la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona a Gedda. Xabi Alonso paga anche un percorso in Liga non proprio entusiasmante, con il Barcellona capolista con 4 punti di vantaggio. In Champions League, il Real Madrid si trova al settimo posto nella maxi classifica, con 4 vittorie e 2 sconfitte dopo sei giornate. Al posto di Xabi Alonso è subentrato Arbeloa.

Clamoroso epilogo in Coppa di Francia: il Psg campione d’Europa è stato eliminato dal Paris FC, ossia dai cugini, che da quest’anno, militano in Ligue 1. Decisivo peraltro il gol di un ex conoscenza del calcio italiano come Ikone. Basta lo 0-1 al Paris FC per passare il turno e volare agli ottavi di finale. Una settimana fa, il Psg aveva vinto la partita di campionato per 2-1, ma ieri sera è arrivata la rivincita per il Paris FC. Risultato sorprendente quindi nel derby parigino, contraddistinto anche da un particolare praticamente unico: la distanza tra lo stadio del Psg, il Parco dei Principi, dove si è disputato l’incontro, e quello del Paris FC, lo Jean Bouin, è di appena 44 metri.

Nuno Mendez ed esultanza Paris FC sullo sfondo

Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’attaccante della Nazionale ritorna in Serie A dopo appena 5 mesi di Atletico Madrid. L’ex Napoli è stato acquistato a titolo definitivo dalla Dea per 25 milioni di euro. Beffata, dunque, la Roma, che per settimane aveva trattato il giocatore. Raspadori all’Atalanta ritrova l’ex compagno al Sassuolo, nonché compagno nella Nazionale azzurra, Gianluca Scamacca. Investimento importante per la Dea, che si doterà di un attacco veramente niente male. Da capire adesso il futuro di Lookman, corteggiato in Turchia.

Giacomo Raspadori

Sandro Caramazza

Fonte foto: Getty Images, Getty Images, Calcio Napoli 24