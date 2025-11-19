La Roma recupera Ferguson ed aspetta Dybala e Bailey, Kean in gruppo, Curacao si qualifica al mondiale

Tempo di lettura 2 minuti

Il giocatore irlandese tornerà tra i convocati contro la Cremonese, mentre l’argentino e il giamaicano sono ancora ai box, Moise ci sarà contro la Juventus, l’isola caraibica stabilisce un nuovo record

In vista della ripresa del campionato, Gasperini fa la conta dei presenti per la sfida di domenica contro la Cremonese. Evan Ferguson ha saltato gli impegni con la nazionale irlandese ma si è ripreso dalla botta alla caviglia rimediata contro il Parma ed è molto probabile il suo ritorno almeno tra i convocati. Leon Bailey invece continua il suo lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio muscolare, stesso discorso per Paulo Dybala. A differenza del giamaicano però, per il fantasista argentino i tempi di recupero sono più chiari e l’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per il big match di fine novembre contro il Napoli.

Dopo un inizio di stagione drammatico, la Fiorentina proverà a risollevarsi in campionato già dalla prossima giornata contro la Juventus e per farlo potrà contare di nuovo su Moise Kean. Il bomber della Viola aveva saltato l’ultimo match di Serie A contro il Genoa ed anche le sfide della nazionale italiana contro Moldavia e Norvegia a causa di una botta alla tibia rimediata contro il Mainz in Conference League. Ora però, il giocatore italiano ha recuperato in toto, è tornato ad allenarsi con il gruppo e salvo imprevisti sarà a disposizione di mister Vanoli sabato prossimo contro i bianconeri. Ancora ai box invece Robin Gosens.

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)

Dalle qualificazioni al mondiale arriva un’altra favola, quella di Curaçao, che con i suoi appena 150 mila abitanti diventa il paese più piccolo di sempre a partecipare ad un’edizione della Coppa del Mondo. Decisivo il pareggio per 0-0 contro la Giamaica, con l’isola caraibica che stacca il pass per la kermesse iridata insieme a Panama e Haiti. Gran parte del merito di quest’impresa va a al commissario tecnico Dick Advocaat, che a 78 anni alla sua settima nazionale allenata è stato in grado ancora una volta, grazie alla sua lunghissima esperienza, di ribaltare i pronostici.

(Fonte immagine: Rivistaundici.com)

Luca Missori