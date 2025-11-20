Hakimi vince il Pallone d’Oro africano, il Parma ingaggia Guaita mentre si ferma Rugani

Tempo di lettura 1 minuto

Il terzino del PSG ha strameritato il premio vista la stagione disputata, i crociati corrono ai ripari dopo l’infortunio di Suzuki mentre Spalletti dovrà fare a meno del difensore per circa un mese

Achraf Hakimi, nella serata di ieri, ha vinto il Pallone d’Oro africano. Il terzino destro del Paris Saint-Germain ha vinto tutto quello che si poteva nella passata stagione (ad eccezione del Mondiale per Club) ed è giusto che il premio sia andato a lui. Il marocchino succede ad Ademola Lookman che aveva vinto l’ultima edizione di questo premio

Il Parma ha un nuovo portiere. I ducali hanno scelto di ingaggiare Vicente Guaita, portiere spagnolo classe 1987 che era svincolato dopo l’esperienza al Celta Vigo. Guaita arriva in Emilia-Romagna visto l’infortunio di Suzuki che lo terrà ai box per qualche mese.

La Juventus perde Daniele Rugani. Il difensore, nell’allenamento di martedì, ha rimediato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra. I tempi di recupero stimati sono di almeno un mese quindi Spalletti dovrà trovare delle soluzioni, già dalla sfida di Firenze, per sopperire a questa assenza.

