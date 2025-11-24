La Roma è prima da sola! Vincente ma sfortunata, altri infortuni per la Lazio, il “Papu” Gomez torna in campo dopo due anni

Tempo di lettura 1 minuto

Giallorossi che rimangono in vetta da soli vista la sconfitta dell’Inter, Sarri perde Cataldi e Gila, il fantasista argentino fuori dall’incubo

Ormai non è più un caso. La Roma vince 3-1 a Cremona e, vista la contemporanea debacle interista nel derby, rimane prima in classifica in solitaria; anche contro la squadra di Nicola arrivano conferme del gioco di Gasperini, ci vuole però sempre un ottimo Svilar per disinnescare i tentativi avversari. Si sblocca finalmente Ferguson che sigla la rete del 2-0. Dopo le coppe europee domenica prossima arriva lo scontro diretto con il Napoli che ci dirà davvero qualcosa in più sulle ambizioni romaniste.

Vince anche la Lazio ma Sarri non riesce a sorridere a pieno. Il 2-0 inflitto al Lecce all’Olimpico è stato importante anche se ci sono due nuovi infortuni per i biancocelesti. Si sono fermati infatti Cataldi, per un problema al polpaccio, e Gila che ha lamentato un fastidio all’adduttore destro. Al momento non ci sono grosse preoccupazioni ma gli esami diranno di più.

Gila in azione insieme a Guendouzi – Fonte calciomercato.it

Infine è tornato il Papu Gomez. Dopo due anni dalla sua ultima gara, con il Monza contro la Salernitana l’8 ottobre del 2023, è rientrato al minuto 58 della gara tra Padova e Venezia. Un lungo calvario vista la squalifica per doping. La sua squadra ha poi perso contro i lagunari 2-0 ma nonostante questo il sorriso sul volto dell’argentino non può che rimanere. Ora l’ennesima sfida, vediamo come proseguirà.

Finalmente in campo Alejandro Gomez – Fonte gianlucadimarzio.com

Glauco Dusso