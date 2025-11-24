Allarme rosso Fiorentina, 12 giornate senza vittorie! L’Inter ha un problema in porta, Paul Pogba è tornato!

Tempo di lettura 2 minuti

I viola pareggiano con la Juve e prolungano la loro astinenza dai tre punti insieme al Verona, altro errore di Sommer e i nerazzurri devono riflettere, il francese ritorna in Ligue 1 con il Monaco

La Fiorentina sta giocando con il fuoco. Sono infatti 12 le giornate senza vittorie per la squadra di Vanoli, così come per il Verona di Zanetti. Nell’era dei tre punti soltanto il Cagliari 2005/2006 è riuscito a salvarsi con un simile risultato. Addirittura se diventeranno 13 nessuna squadra ci è mai riuscita. Una situazione impensabile a inizio stagione visto anche il mercato fatto dai viola. Con la Juventus si è visto un buon atteggiamento per recuperare lo svantaggio, ci vuole ben altro però per risalire la classifica. Domenica prossima, dopo l’impegno in Conference League con l’AEK, la Fiorentina farà visita all’Atalanta dell’ex Palladino, un match da prendere con le molle.

Il derby perso ha rinnovato un problema in casa Inter. E’ quello del portiere che con l’ennesimo errore di Sommer diventa un caso nell’ambiente nerazzurro. L’estremo svizzero respingendo male un tiro non irresistibile di Saelemaekers ha permesso a Pulisic di mettere in rete. Dopo il match con la Juve e altre incertezze i tifosi stanno perdendo la pazienza invocando Martinez. Quest’ultimo, però, deve fare i conti con questioni extra calcio che lo hanno turbato anche a livello psicologico. Vedremo come gestirà la questione Chivu, il quale come al solito non vuole puntare giustamente il dito. I fatti però sono sotto gli occhi di tutti. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

Il gol di Pulisic dopo la respinta di Sommer – Fonte leggo.it

Infine abbiamo un altro rientro al calcio giocato. E’ quello di Paul Pogba che sabato scorso è tornato in campo dopo più di due anni di assenza per squalifica e svariati problemi fisici. Nel match tra Rennes e Monaco l’ex juventino è entrato all’85’ raccogliendo l’ovazione di tutto il pubblico. Purtroppo per lui il match era già compromesso vista la vittoria dei padroni di casa sui monegaschi per 4-1. Adesso potrebbe esserci il ritorno anche in Champions League, mercoledì il Monaco farà visita al Pafos.

Fonte lequipe.fr

Glauco Dusso