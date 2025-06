La Roma al lavoro per la rosa della prossima stagione

Tempo di lettura 1 minuto

La società giallorossa ha una strategia chiara e definita e dopo le scelte di Gasperini come allenatore e di Massara come direttore sportivo, ora si lavora sul mercato e la priorità è sfoltire i ranghi

Sempre molte le voci quando il calciomercato ha inizio e quelle che attorniano la Roma, in questi primi giorni di lavoro del nuovo DS Frederic Massara, riguardano in particolare i calciatori di rientro dai vari prestiti e quelli che, con la loro cessione, possono alimentare le casse societarie. I calciatori di rientro dal prestito, come Abraham dal Milan, Hermoso dal leverkusen e Solbakken dall’Empoli, sembra non rientrino nei piani del neo allenatore Gian Piero Gasperini e si dovranno quindi fare attente valutazioni che, al momento, non possono comunque escludere una loro permanenza. In rientro dal prestito alla Fiorentina c’è Edoardo Bove, per il quale bisognerà attendere notizie ulteriori in virtù della situazione sanitaria che lo riguarda (potrebbe addirittura restare alla Viola con altro incarico ndr). Come testimoniato anche da Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa di presentazione di Gasperini, per rientrare nei paletti Uefa, servirà almeno una cessione entro il prossimo 30 giugno. Le potenziali pedine sulle quali circolano voci e che potrebbero portare cash in cassa riguardano Angeliño sul quale c’è l’interesse da parte dei sauditi dell’Al-Hilal; Paredes cercato dal Boca Juniors e Shomurodov in orbita dei turchi del Başakşehir.

Fonte foto: giallorossi.net

Luigi A. Cerbara