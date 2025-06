Kylian Mbappé colpito da gastroenterite acuta

Tempo di lettura meno di un minuto

La comunicazione è stata data dal Real Madrid, ma solo dopo che il calciatore è stato dimesso dall’ospedale di Miami

Mbappé avrebbe cominciato a sentirsi male dopo l’allenamento di lunedì scorso ed infatti non è sceso in campo nel match di mercoledì contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Kylian, dopo la seduta di lunedì non si era più allenato e le sue condizioni lo hanno portato al ricovero all’ospedale di Miami per i controlli e le cure del caso. Dopo essere stato dimesso ha raggiunto la squadra, ma continuerà con le terapie necessarie sino a ristabilirsi completamente per poi riprendere gradualmente l’attività agonistica.

Fonte foto: open.online

Luigi A. Cerbara