La partita del cuore 2021 – donate al 45527

Il ricavato andrà alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro

All’Allianz Stadium di Torino si è giocato per la trentesima edizione della Partita del Cuore. Per la prima volta l’evento è andato in onda sulle reti Mediaset, Canale 5. Federica Panicucci ha condotto la serata.

Aurora Leone dei The Jackal ha denunciato sui propri canali di essere stata allontanata dalla cena ufficiale del match dal direttore generale della Nazionale cantanti, Gianluca Pecchini, il quale si è poi dimesso, in quanto donna.

Pertanto nel pomeriggio si è deciso che a scendere in campo per la prima parte della serata sarà la Juventus Women. Le campionesse d’Italia sfideranno la Nazionale Cantanti, prima di dare spazio agli altri componenti della formazione dei Campioni della Ricerca.

Per la Nazionale Italiana Cantanti, agli ordini di Fabio Capello il capitano Enrico Ruggeri, Bugo, Neri Marcoré, l’ex Inter Maicon, Franck Ribéry e Massimiliano Allegri.

Per i Campioni per la Ricerca, agli ordini del tecnico Sinisa Mihajlovic ci sono il capitano Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il c.t. azzurro di ciclismo Davide Cassani e il professor Matteo Bassetti.

Successo finale per la Nazionale Cantanti con il punteggio di 7-5.

Sarà possibile donare fino al 3 giugno 2021.

Fonte foto: BlitzQuotidiano.it