Allarme Napoli, urge il mercato: ecco David Neres, Lukaku si avvicina

Dopo lo shock della sconfitta di ieri col Verona Antonio Conte spera di avere buone notizie dalle trattative, oggi le visite del brasiliano mentre a prescindere da Osimhen sembra quasi fatta per il belga

Un inizio da dimenticare per il Napoli in serie A. I tre schiaffi rimediati a Verona hanno scosso l’ambiente e bisognerà correre ai ripari per consegnare al più presto ad Antonio Conte la squadra completa. Un primo tassello è già stato inserito. Infatti oggi dopo le visite mediche verrà ufficializzato il colpo David Neres dal Benfica, operazione da 30 milioni complessivi. La pochezza offensiva mostrata al Bentegodi poi ha di fatto accelerato le operazioni per Romelu Lukaku. Il Chelsea sembra disposto ad abbassare le pretese e il Napoli, a prescindere dal destino di Victor Osimhen, vuole regalare a Conte il suo pupillo. Significativi passi avanti sono stati fatti, nelle prossime ore si avranno sicuramente novità in merito. Si complicano invece le manovre per il centrocampista centrale. Ancora nessuna novità per gli scozzesi Gilmour (Brighton) e McTominay (Manchester United), il rischio che possano saltare è concreto.

Glauco Dusso