Home News La maledizione infortuni al Napoli non si placa

La maledizione infortuni al Napoli non si placa

Da
Sandro Caramazza
-
Antonio Conte
Antonio Conte
   Tempo di lettura 2 minuti

Anguissa è l’ultimo infortunato degli azzurri. Anche lui si ferma per tanto tempo: da luglio ad oggi ben 23 ai box

Cammino di Compostela o viaggio a Lourdes? Probabilmente, non basteranno nemmeno. Incredibile la catena di infortuni rimediata in casa Napoli negli ultimi mesi. La sfortuna si è accanita sulla squadra di Antonio Conte, che sta attraversando probabilmente il periodo più complicato del suo biennio azzurro. L’ultimo infortunato, in ordine cronologico, è Andre-Zambo Anguissa. Il centrocampista ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono lunghissimi: si parla di 2-3 mesi. Insomma, un altro pezzo da novanta di Conte è costretto a dare forfait.

E c’è un dato impressionante: sono ben 23 gli infortuni del Napoli in soltanto 5 mesi di stagione da luglio a novembre. Ben 16 calciatori, quasi tutti titolari, si sono infortunati e alcuni di loro hanno avuto ricadute o altri tipi di infortunio a distanza di poco tempo. A luglio: Politano, McTominay, Gilmour, Buongiorno, Simeone (oggi al Torino) e Olivera. Ad agosto: Lukaku. A settembre: Meret, Buongiorno, Rrahmani, Mazzocchi, Spinazzola, Neres, Contini, Olivera. A ottobre: McTominay, Hojlund, De Bruyne, Lobotka, Meret. A novembre: Spinazzola, Gilmour e Anguissa.

E per la serie “Non ci resta che McTominay”, in casa Napoli dovranno sperare e tifare affinché il forte centrocampista scozzese rimanga sano e integro. Sì, perché, Lukaku, De Bruyne e Anguissa, tre dei quattro giocatori di caratura internazionale e capaci di fare la differenza, sono finiti tutti KO. Il quarto, McTominay, è chiamato adesso agli straordinari. Ma cos’è successo? Perché tutti questi infortuni? Di sicuro, la sfortuna c’entra e anche non poco. Ma c’è da interrogarsi anche sulla preparazione atletica effettuata in estate.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Fatto Quotidiano

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.