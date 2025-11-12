Roma su Zirkzee per gennaio, Skorupski out per 45 giorni, Cambiaghi lascia il ritiro della nazionale

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi piombano sull’olandese per sciogliere il nodo centravanti, il portiere dei rossoblù termina qui il suo 2025 a causa di una lesione, l’esterno invece non ci sarà contro Moldavia e Norvegia

Tra infortuni e scarsa vena realizzativa, in casa Roma persiste il nodo attaccante. Per questo motivo la società giallorossa, di concerto con Gasperini, è alla ricerca di un numero nove di alta qualità da far approdare a Trigoria già nella prossima finestra di calciomercato invernale. Il primo nome sulla lista è quello di Joshua Zirkzee, ormai sempre più ai margini del progetto tecnico del Manchester United ed alla ricerca di una nuova piazza nel quale giocarsi al meglio le sue possibilità di essere convocato al mondiale del prossimo giugno. C’è da battere la concorrenza, soprattutto economica, del West Ham, che però è terzultimo in Premier League ed in lotta per obiettivi minori rispetto a quelli della Roma. Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda la chiusura o meno della trattativa.

Dovbyk

(Fonte immagine: AllRoma.it)

Brutte notizie in casa Bologna. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’ultimo match di campionato contro il Napoli, il portiere Lukasz Skorupski è uscito dal campo per un infortunio al flessore della coscia destra. Gli esami strumentali di rito hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado che costringerà il portiere ex Roma a stare fuori dai campi di gioco per almeno 45 giorni. Skorupski dunque non rientrerà prima del 2026 ed a sostituirlo ci saranno o il vice Federico Ravaglia o, in alternativa, il giovane Massimo Pessina, che ha fatto il suo esordio in Serie A a neanche 18 anni proprio domenica scorsa nella vittoria per 2-0 dei felsinei sulla formazione partenopea.

Skorupski

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.it)

Meno grave invece la situazione di Nicolò Cambiaghi, che era stato convocato da Rino Gattuso in nazionale per le due sfide di qualificazione al prossimo Mondiale contro Moldavia e Norvegia, ma che ha dovuto abbandonare anzitempo il ritiro di Coverciano per un fastidio al polpaccio destro accusato nell’ultimo allenamento. L’esterno del Bologna rientrerà nei prossimi giorni alla base per monitorare l’entità dell’infortunio. Al suo posto, per il momento, non è stato convocato nessuno.

Cambiaghi

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)